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В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом
В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом - РИА Новости, 05.10.2021
В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом
Пять вагонов грузового поезда, в том числе две цистерны с газовым конденсатом, сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:32
2021-10-05T17:32
2021-10-05T17:32
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
октябрьская железная дорога
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда, в том числе две цистерны с газовым конденсатом, сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской области, на место ЧП направлены два аварийно-восстановительных поезда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На станции Гатчина-Товарная-Балтийская сошли с рельсов пять грузовых вагонов, из них две цистерны с газовым конденсатом опрокинулись", - сказал собеседник агентства.По его словам, из цистерн, по предварительным данным, происходит утечка газового конденсата. К месту аварии следуют два аварийно-восстановительных поезда с необходимым оборудованием и средствами защиты.
https://ria.ru/20210804/dtp-1744263383.html
гатчинский район
ленинградская область
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, октябрьская железная дорога
В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом
В Гатчине сошли с рельсов пять грузовых вагонов, включая цистерны с газовым конденсатом