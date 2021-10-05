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В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом

В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом - РИА Новости, 05.10.2021

В Гатчине сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом

Пять вагонов грузового поезда, в том числе две цистерны с газовым конденсатом, сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:32

2021-10-05T17:32

2021-10-05T17:32

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

октябрьская железная дорога

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда, в том числе две цистерны с газовым конденсатом, сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской области, на место ЧП направлены два аварийно-восстановительных поезда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На станции Гатчина-Товарная-Балтийская сошли с рельсов пять грузовых вагонов, из них две цистерны с газовым конденсатом опрокинулись", - сказал собеседник агентства.По его словам, из цистерн, по предварительным данным, происходит утечка газового конденсата. К месту аварии следуют два аварийно-восстановительных поезда с необходимым оборудованием и средствами защиты.

https://ria.ru/20210804/dtp-1744263383.html

гатчинский район

ленинградская область

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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, октябрьская железная дорога