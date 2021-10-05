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Полиция США проверяет подозрительный автомобиль у здания верховного суда
Полиция США проверяет подозрительный автомобиль у здания верховного суда - РИА Новости, 05.10.2021
Полиция США проверяет подозрительный автомобиль у здания верховного суда
Полиция Капитолия сообщила, что проверяет подозрительный автомобиль, припаркованный у здания верховного суда США в центре американской столицы Вашингтона. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:17
2021-10-05T17:17
2021-10-05T17:24
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила, что проверяет подозрительный автомобиль, припаркованный у здания верховного суда США в центре американской столицы Вашингтона."Мы проверяем подозрительный автомобиль перед верховным судом... Пожалуйста, избегайте этого района", - написали полицейские в Twitter.
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в мире, сша, верховный суд сша, вашингтон, twitter, вашингтон (город), капитолий
17:17 05.10.2021 (обновлено: 17:24 05.10.2021)
Полиция США проверяет подозрительный автомобиль у здания верховного суда
Полиция США проверяет подозрительный автомобиль у здания верховного суда в Вашингтоне