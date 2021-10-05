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ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня
ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня - РИА Новости, 05.10.2021
ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15-18 июня 2022 года, страной-гостем выступит Египет, сообщается на сайте фонда... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:41
2021-10-05T15:47
пмэф
египет
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15-18 июня 2022 года, страной-гостем выступит Египет, сообщается на сайте фонда "Росконгресс"."Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. ... В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет", - говорится в сообщении."Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ... Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.Он подчеркнул также, что в этом году для организации форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. "Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам", - приводятся в сообщении его слова.В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13,5 тысячи участников из 141 страны, в том числе представители более одной тысячи организаций СМИ из 46 стран, напоминает "Росконгресс".
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пмэф, египет
15:41 05.10.2021 (обновлено: 15:47 05.10.2021)
 
ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня

ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня, страной-гостем будет Египет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15-18 июня 2022 года, страной-гостем выступит Египет, сообщается на сайте фонда "Росконгресс".
"Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. ... В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет", - говорится в сообщении.
"Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ... Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Он подчеркнул также, что в этом году для организации форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. "Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам", - приводятся в сообщении его слова.
В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13,5 тысячи участников из 141 страны, в том числе представители более одной тысячи организаций СМИ из 46 стран, напоминает "Росконгресс".
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:46
Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ
 
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