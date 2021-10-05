https://ria.ru/20211005/pmef-1753192590.html

ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня

ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня - РИА Новости, 05.10.2021

ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15-18 июня 2022 года, страной-гостем выступит Египет, сообщается на сайте фонда... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:47

пмэф

египет

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15-18 июня 2022 года, страной-гостем выступит Египет, сообщается на сайте фонда "Росконгресс"."Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. ... В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет", - говорится в сообщении."Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ... Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.Он подчеркнул также, что в этом году для организации форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. "Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам", - приводятся в сообщении его слова.В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13,5 тысячи участников из 141 страны, в том числе представители более одной тысячи организаций СМИ из 46 стран, напоминает "Росконгресс".

https://ria.ru/20210609/katar-1736316717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, египет