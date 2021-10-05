https://ria.ru/20211005/pletneva-1752974029.html

Анна Плетнева: моих детей буллили в школе из-за меня

Анна Плетнева: моих детей буллили в школе из-за меня - РИА Новости, 05.10.2021

Анна Плетнева: моих детей буллили в школе из-за меня

Популярная группа нулевых "Винтаж" отмечает свое 15-летие. Впереди сольный концерт*, но один из создателей коллектива Алексей Романоф сначала отказывался... РИА Новости, 05.10.2021

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анна плетнева (певица)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Популярная группа нулевых "Винтаж" отмечает свое 15-летие. Впереди сольный концерт*, но один из создателей коллектива Алексей Романоф сначала отказывался выходить на сцену в честь события, однако солистка Анна Плетнева продолжала подготовку к шоу. В группе новый разлад? Что приготовил коллектив для поклонников? Как Плетнева сохраняет прекрасную форму? Почему не выводит на сцену детей? На эти и другие вопросы солистка "Винтажа" ответила в эксклюзивном интервью РИА Новости. Инстинкт плохой девочки: новое шоу группы "Винтаж"– 15 лет группе "Винтаж", и вы готовите юбилейное шоу. Не страшно в пандемию собирать концерты?– Страшно мне не было уже давно. Я много проходила в этой жизни. Хочется это сделать круто, и мы готовимся, а дальше – будь что будет.– Что вы готовите?– Название говорит само за себя – Instinct. В свои "молодые" годы хочется показать, что это пик дерзости. Кроме того, будут "Гости"! Мы споем вместе с Евой Польной. Будет и Алексей Романоф.– А как по-другому? Могло быть без него?– В связи со всей этой ситуацией с коронавирусом он стал большим социофобом. Очень сложно стало уговорить его на какие-то публичные мероприятия. Но тут он по моим глазам понял, что не выйти на сцену он не может.– Ваши ощущения от нахождения на сцене поменялись?– Да, стала еще больше это ценить. Когда пандемия совсем закрутила гайки, я иногда не могла встать с кровати, потому что не было сил.– А дыхание зала изменилось?– Да, оно стало еще более учащенным.– Нельзя сказать, что у группы был пик в карьере. Вы стали популярными, набрали определенную высоту и держите эту планку. Где и в чем вы берете вдохновение для своих песен?– Обычно меня не спрашивают об этом. Чаще просят рассказать, что нужно сделать, чтобы песня выстрелила. Секрет в том, что мы никогда ничего не просчитывали, всегда делали то, что хотелось именно в моменте! Не боялись совершать ошибок, падать, подниматься и идти дальше!Вдохновение артиста зачастую в его голоде, страдании в личной жизни, да еще желательно, чтобы его не признавали. У нас все эти пункты закрыты.Я обожаю свои трусы: зачем Плетнева оголяется на сцене– Сейчас артисты в целом не снимают клипы – это или просто анимированные фото, или ролики, что называется, сделанные на коленке. Но вы продолжаете делать видео на свои песни. Сегодня это все-таки востребовано?– Нет, это никому не нужно, кроме нас самих!– Почему?– Просто это долго и дорого! А когда оно выходит, получается, что ты уже опоздал. Сейчас с такой скоростью выпускается контент, что "нужно бежать в три раза быстрее, чтобы остаться на одном месте". И длинный серьезный формат никому не интересен – люди хотят TikTok: пара странных, зачастую глупых движений – и ты в топе с миллионами просмотров.– С какой песни начнется концерт?– "Плохая девочка". Но это будет новое звучание. С этой песни начиналась эпоха "Винтажа". Мы были одной из первых групп, которая использовала женскую сексуальность как манифест. Почему? Наверное, это было заложено во мне. Я родилась в Советском Союзе, когда секса не было, а во мне он был. И вот эта вот не состыковка, дисгармония, дисбаланс волновали меня с детства.– Все эти выходки на сцене – это больше экспромт или все же режиссерские ходы?– Ох, поменьше бы было этого экспромта! Вы знаете, я иногда половину концерта не помню, и даже становится страшно от этого. Это какой-то выход в астрал: и, оп, уже вижу себя со стороны, лежащей на сцене и зачем-то ногой дирижирующей залом.– Это помогает быть в такой форме и сохранять молодость?– У меня нет другого варианта – это моя профессия. Взять к примеру ситуацию, что через две-три недели после кесарева тебе нужно стоять на сцене и быть той самой плохой девочкой.Меня часто обвиняют, мол, в моем возрасте — и на сцене в трусах. А я обожаю свои трусы и что на сцене раздеваюсь. Этим я доказываю, что нет возраста и времени.Попугая не будет: Плетнева отказалась от образа из "Маски"– А попугай (образ Анны из телешоу "Маска" — Прим. ред.) будет на сцене?– Упаси, Господь! – Почему такая реакция?– Это не то, ради чего я столько лет на сцене. Я люблю петь свои песни и быть продюсером самой себя. Хотя мне нравилось время, когда я была на шоу "Маска". Я открылась для людей как вокалист и сломала стереотип "плохая девочка может быть интересна только в трусах".Отношения в группе: кто друг для друга Плетнева и Романоф– Вы уходили из группы. Хотя для поклонников продолжали быть частью коллектива. "Винтаж" для вас продолжится после 15 лет?– Да. Просто в какое-то время у нас с Алексеем Романовым начался кризис. Песни перестали выстреливать. Поэтому мы решились на перезагрузку, создали новый проект "Анна Плетнева", а старый "Винтаж" решили обновить, набрав туда новых вокалисток.Но в результате получилось, что "Винтаж" с новыми девочками приезжал в города, а ждали-то не их, а меня.А я в свою очередь, как артистка "Анна Плетнева", по задумке должна была стать более степенной серьезной, выходить на сцену в длинных платьях. Никаких плеток, чувственных телодвижений и так далее. На первом же концерте поняла, что это не я! Плюс ко всему этому хаосу мы с Лешей поссорились. И целый год были порознь.– А сейчас вы в каких отношениях?– Группа "Винтаж" – это Аня Плетнёва и Алексей Романоф! Для меня Леша — совершенно родной человек. Музыка, которая связывает нас, – это даже больше, чем семейные отношения. Это какие-то иные вибрации, очень плотные узы музыкального брака. Без них я — не я. Так что через год этого музыкального и душевного голода я позвонила Леше, мы встретились, долго говорили, плакали. Затем стали работать с новым стремлением, желанием. У меня было ощущение, что мы обнулились и начали сначала. Выпустили первый трек "Белая", а потом важную для меня композицию "Воскресный ангел". В клипе на эту песню сыграла главную роль моя старшая дочь Варя.Это была полная перезагрузка.Не для сцены: почему Плетнева не показывает своих детей– У вас трое детей. Остается ли время на семью?– Да, конечно. Одно невозможно без другого. Я бы не была абсолютно счастливым человеком, если бы занималась только музыкой. Есть и музыка, и моя семья – это две огромные части моей жизни.– Кто больше похож на вас?– Младший Кирилл. Он так же, как и я, пытается манипулировать людьми, причем теми же способами. И у него это получается прекрасно. Смешно, что он пытается сделать это и со мной – но именно со мной у него это не выходит! – Ваши коллеги – артисты – выводят своих детей на сцену. Вы редко даже выкладываете фото со своими. Почему?– У меня отдельное к этому отношение. Дети неосознанные, они не могут понять, нужна ли им популярность, тем более за счет мамы. Это чревато последствиями. Во-первых, публичность — вещь сложная и не хотелось, чтобы мои дети, когда выросли, сказали бы мне: "Мама, а зачем ты нас выкладывала в свой Инстаграм?" Наверное, это главный аргумент. Например, фото Кирилла я вообще никогда не публиковала. А старших я показала, только когда увидела, что они к этому морально готовы, понимают, что делают и когда у них появились свои соцсети. И то спросила их разрешение на пост. Тем более они мне недавно рассказали, что в школе их буллили из-за меня. Во-вторых, чтобы быть популярной мне не нужно использовать своих детей. Мне есть, что выложить, например, музыку, красоту, мои картины, путешествия. А, в-третьих, я всегда чувствовала, что энергию личного пространства, своей семьи, нужно сохранить во всех смыслах. Иначе, когда ты "свой дом" раздаешь по кусочкам всем, остается какая-то пустота…*На момент публикации интервью организаторы не отменяли концерт группы "Винтаж". По данным представителей Анны Плетневой, пропуск на мероприятие будет осуществляться по QR-кодам. Также на площадке организуют сдачу ПЦР-теста на наличие COVID-19.

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, ева польна, анна плетнева (певица)