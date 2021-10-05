https://ria.ru/20211005/operatory-1753090933.html

В США клиенты крупнейших мобильных операторов пожаловались на сбои

В США клиенты крупнейших мобильных операторов пожаловались на сбои - РИА Новости, 05.10.2021

В США клиенты крупнейших мобильных операторов пожаловались на сбои

Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile жалуются на проблемы в работе сервисов, сообщает портал Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:57

2021-10-05T00:57

2021-10-05T00:57

в мире

технологии

сша

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

россия

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile жалуются на проблемы в работе сервисов, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у AT&T", - говорится в сообщении. Аналогичные указания есть на страницах Verizone и T-Mobile.Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас три оператора находятся в красной зоне мониторинг-сервиса.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.

https://ria.ru/20211005/viber-1753090182.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей