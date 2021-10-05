https://ria.ru/20211005/nobelevskayapremiya-1753218990.html

Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике

Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике - РИА Новости, 05.10.2021

Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года в свое время получили результаты, которые сейчас помогают ученым решать сложнейшие задачи, связанные, в том... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:27

2021-10-05T17:27

2021-10-05T17:36

наука

сша

япония

швеция

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года в свое время получили результаты, которые сейчас помогают ученым решать сложнейшие задачи, связанные, в том числе, с оценкой влияния выбросов парниковых газов на глобальный климат, рассказал РИА Новости научный руководитель лаборатории "Моделирование и разработка новых материалов" НИТУ "МИСиС", академик Шведской Королевской академии наук, профессор теоретической физики университета Линчепинга (Швеция) Игорь Абрикосов.Нобелевская премия по физике во вторник была присуждена уроженцу Японии, работающему в Принстонском университете (США) климатологу Сюкуро Манабе, океанологу и климатологу Клаусу Хассельману, работающему в Институте Макса Планка в Гамбурге (Германия), и физику-теоретику Джорджио Паризи из Университета Сапиенца (Италия)."Результаты работ нынешних лауреатов описывают поведение очень сложных систем – от спиновых стекол до климата. Эти системы обладают такими свойствами, что простые подходы для них не работают, и приходится искать очень сложные решения - в частности, то, что делал Джорджо Паризи. Несмотря на то, что его подходы применялись для описания спиновых стекол, они нашли применение для описания поведения очень широкого класса систем – например, так называемых случайных лазеров, нейронных сетей, вплоть до систем планетарного масштаба", – сказал Абрикосов.Результаты, полученные Паризи, использовались и для описания климатических изменений, отметил собеседник агентства.Однако колоссальная сложность климатической системы не позволяла делать более точные оценки ее изменений, сказал собеседник агентства."Но именно с приходом компьютеров Манабе смог построить модели, которые уточнили влияние парниковых газов на климат. А Хассельман сумел показать влияние человеческого фактора на повышение температуры на Земле", - подчеркнул Абрикосов.Ученый добавил, что Хассельману удалось решить очень нетривиальную задачу. "Он сумел разделить масштабы времен, характерные для быстрых изменений погоды, от медленных изменений климата. Погоду мы можем предсказывать в лучшем случае на горизонте десятка дней, а состояние климата мы должны понимать в масштабе столетий. Но это взаимодействующие системы. И именно работы Хассельмана позволили разделить их", – заметил он.Эти работы были выполнены в 1960-х-70-х годах, отметил Абрикосов. "И их результаты, тот базис, который они заложили, влияют на наше понимание происходящего сейчас", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20211005/premiya-1753153573.html

https://ria.ru/20211004/nobelevskaya_premiya-1752956839.html

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сша, япония, швеция, мисис, принстонский университет, нобелевская премия, навигатор абитуриента, университетская наука