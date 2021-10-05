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Наука
https://ria.ru/20211005/nobelevskayapremiya-1753218990.html
Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике
Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике - РИА Новости, 05.10.2021
Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике
Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года в свое время получили результаты, которые сейчас помогают ученым решать сложнейшие задачи, связанные, в том... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:27
2021-10-05T17:36
наука
сша
япония
швеция
мисис
принстонский университет
нобелевская премия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года в свое время получили результаты, которые сейчас помогают ученым решать сложнейшие задачи, связанные, в том числе, с оценкой влияния выбросов парниковых газов на глобальный климат, рассказал РИА Новости научный руководитель лаборатории "Моделирование и разработка новых материалов" НИТУ "МИСиС", академик Шведской Королевской академии наук, профессор теоретической физики университета Линчепинга (Швеция) Игорь Абрикосов.Нобелевская премия по физике во вторник была присуждена уроженцу Японии, работающему в Принстонском университете (США) климатологу Сюкуро Манабе, океанологу и климатологу Клаусу Хассельману, работающему в Институте Макса Планка в Гамбурге (Германия), и физику-теоретику Джорджио Паризи из Университета Сапиенца (Италия)."Результаты работ нынешних лауреатов описывают поведение очень сложных систем – от спиновых стекол до климата. Эти системы обладают такими свойствами, что простые подходы для них не работают, и приходится искать очень сложные решения - в частности, то, что делал Джорджо Паризи. Несмотря на то, что его подходы применялись для описания спиновых стекол, они нашли применение для описания поведения очень широкого класса систем – например, так называемых случайных лазеров, нейронных сетей, вплоть до систем планетарного масштаба", – сказал Абрикосов.Результаты, полученные Паризи, использовались и для описания климатических изменений, отметил собеседник агентства.Однако колоссальная сложность климатической системы не позволяла делать более точные оценки ее изменений, сказал собеседник агентства."Но именно с приходом компьютеров Манабе смог построить модели, которые уточнили влияние парниковых газов на климат. А Хассельман сумел показать влияние человеческого фактора на повышение температуры на Земле", - подчеркнул Абрикосов.Ученый добавил, что Хассельману удалось решить очень нетривиальную задачу. "Он сумел разделить масштабы времен, характерные для быстрых изменений погоды, от медленных изменений климата. Погоду мы можем предсказывать в лучшем случае на горизонте десятка дней, а состояние климата мы должны понимать в масштабе столетий. Но это взаимодействующие системы. И именно работы Хассельмана позволили разделить их", – заметил он.Эти работы были выполнены в 1960-х-70-х годах, отметил Абрикосов. "И их результаты, тот базис, который они заложили, влияют на наше понимание происходящего сейчас", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20211005/premiya-1753153573.html
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сша, япония, швеция, мисис, принстонский университет, нобелевская премия, навигатор абитуриента, университетская наука
17:27 05.10.2021 (обновлено: 17:36 05.10.2021)
 

Академик Абрикосов объяснил значение работ нобелевских лауреатов по физике

© НИТУ "МИСиС"Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теории и моделирования Института физики, химии и биологии университета Линчёпинга (Швеция) Игорь Абрикосов поясняет суть гипотезы
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теории и моделирования Института физики, химии и биологии университета Линчёпинга (Швеция) Игорь Абрикосов поясняет суть гипотезы
© НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года в свое время получили результаты, которые сейчас помогают ученым решать сложнейшие задачи, связанные, в том числе, с оценкой влияния выбросов парниковых газов на глобальный климат, рассказал РИА Новости научный руководитель лаборатории "Моделирование и разработка новых материалов" НИТУ "МИСиС", академик Шведской Королевской академии наук, профессор теоретической физики университета Линчепинга (Швеция) Игорь Абрикосов.
Нобелевская премия по физике во вторник была присуждена уроженцу Японии, работающему в Принстонском университете (США) климатологу Сюкуро Манабе, океанологу и климатологу Клаусу Хассельману, работающему в Институте Макса Планка в Гамбурге (Германия), и физику-теоретику Джорджио Паризи из Университета Сапиенца (Италия).
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 12:52Наука
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
"Результаты работ нынешних лауреатов описывают поведение очень сложных систем – от спиновых стекол до климата. Эти системы обладают такими свойствами, что простые подходы для них не работают, и приходится искать очень сложные решения - в частности, то, что делал Джорджо Паризи. Несмотря на то, что его подходы применялись для описания спиновых стекол, они нашли применение для описания поведения очень широкого класса систем – например, так называемых случайных лазеров, нейронных сетей, вплоть до систем планетарного масштаба", – сказал Абрикосов.
Результаты, полученные Паризи, использовались и для описания климатических изменений, отметил собеседник агентства.

"Что касается работ Сюкуро Манабе и Клауса Хассельмана, то надо отметить, что это тоже физика. Само по себе моделирование климата – это сложнейшая задача. Вопрос, от чего зависят климатические изменения, интересует человечество издавна. Работы по пониманию этого вопроса начались 200 лет назад. Большой прорыв в конце XIX века совершил шведский ученый Сванте Аррениус, который первым показал влияние парниковых газов на потепление климата", – добавил Абрикосов.

Однако колоссальная сложность климатической системы не позволяла делать более точные оценки ее изменений, сказал собеседник агентства.
"Но именно с приходом компьютеров Манабе смог построить модели, которые уточнили влияние парниковых газов на климат. А Хассельман сумел показать влияние человеческого фактора на повышение температуры на Земле", - подчеркнул Абрикосов.
Ученый добавил, что Хассельману удалось решить очень нетривиальную задачу. "Он сумел разделить масштабы времен, характерные для быстрых изменений погоды, от медленных изменений климата. Погоду мы можем предсказывать в лучшем случае на горизонте десятка дней, а состояние климата мы должны понимать в масштабе столетий. Но это взаимодействующие системы. И именно работы Хассельмана позволили разделить их", – заметил он.
Эти работы были выполнены в 1960-х-70-х годах, отметил Абрикосов. "И их результаты, тот базис, который они заложили, влияют на наше понимание происходящего сейчас", – подчеркнул он.
Лауреаты Нобелевской премии — 2021
4 октября, 13:09Инфографика
Лауреаты Нобелевской премии — 2021
 
НаукаСШАЯпонияШвецияМИСиСПринстонский университетНобелевская премияНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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