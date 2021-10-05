https://ria.ru/20211005/laureaty-1753187856.html

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года - РИА Новости, 05.10.2021

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2021 года

Японско-американский климатолог, специалист по вычислительному моделированию климата и его изменения Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe) родился 21 сентября 1931... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:24

2021-10-05T15:24

2021-10-05T15:24

справки

нобелевская премия по физике

нобелевская премия

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МАНАБЕ СюкуроЯпонско-американский климатолог, специалист по вычислительному моделированию климата и его изменения Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe) родился 21 сентября 1931 года в деревне Шингу (префектура Эхиме, Япония). В 1953 году получил степень бакалавра, в 1955 году – магистра, в 1958 году – доктора в Токийском университете.В 1958 году переехал в США. В 1958-1963 годах работал метеорологом-исследователем в Национальной метеорологической службе США. В 1963-1997 годах был старшим метеорологом-исследователем в лаборатории геофизической гидродинамики Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).В 1960-х годах Манабе начал изучать глобальное потепление и создал первую модель климата Земли. В 1967 году он опубликовал статью, в которой утверждал, что концентрация парниковых газов в атмосфере может влиять на температуру. Его работа стала основой всех современных исследований климата. Революционная идея Манабе – использование численного моделирования для прогнозирования влияния атмосферных условий на температуру поверхности Земли – стала прорывом в области исследования климатических систем. Одновременно Манабе занимался преподавательской деятельностью в 1968-1997 годах являлся профессором Принстонского университета. В 1983 году был приглашенным профессором Геофизического института Токийского университета.В 1997-2002 годах он занимал пост директора Программы глобального потепления Центра пограничных исследований глобальных изменений (Frontier Research Center for Global Change) в Японии.С 2002 по 2003 год Манабе был приглашенным научным сотрудником Программы атмосферных и океанических наук Принстонского университета.В 2002-2009 годах был консультантом Японского агентства морских наук и техники. С 2005 года – старший метеоролог Программы атмосферных и океанических наук Принстонского университета.В 2006-2013 годах был приглашенным профессором Нагойского университета.Член Национальной академии наук США (1990), Европейской академии (1994), Королевского общества Канады (1995), Японской академии наук (2009).Ученый был удостоен многих званий и наград. Почетный член Американского (1997), Японского (2000) метеорологических обществ и Королевского метеорологического общества Великобритании (2006). Почетный доктор канадского Университета Макгилла (2004).Среди его наград – японская Премия Асахи (1995), медаль Бенджамина Франклина (2015), Премия Крафорда Шведской королевской академии наук (2018) и др. 5 октября 2021 года Сюкуро Манабе, совместно с Клаусом Хассельманом и Джорджио Паризи, был удостоен Нобелевской премии по физике. Манабе и Хассельману досталась первая часть награды "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". ХАССЕЛЬМАН КлаусНемецкий физик и метеоролог Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann) родился 25 октября 1931 года в Гамбурге (Германия). В 1934 года его семья эмигрировала в Англию, в 1949 году вернулась в Гамбург. В 1949-1950 годах прошел производственную практику на машиностроительном заводе Menck und Hambrock.В 1955 году окончил Гамбургский университет, где изучал физику и математику. В 1955-1957 годах изучал физику и гидродинамику в Гёттингенском университете и Институте динамики жидкостей Макса Планка. В 1957 году получил докторскую степень в Гёттингенском университете.В 1957-1961 году – стажер-исследователь в Институте военно-морской архитектуры Гамбургского университета.В 1961-1964 годах – ассистент, затем доцент Института геофизики и планетной физики и Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета.В 1964-1966 годах – лектор в Гамбургском университете.В 1966-1969 годах – профессор Гамбургского университета (с небольшим перерывом).С сентября 1967 года по февраль 1968 года был приглашенным научным сотрудником в Университетском колледже Кембриджского университета.В 1969-1972 годах был заведующим кафедрой и профессором Гамбургского университета (с перерывом).С июля 1970 года по июль 1972 года – профессор в Океанографическом институте Вудс-Хоула (штат Массачусетс, США).В 1972-1975 годах – профессор теоретической геофизики, управляющий директор Института геофизики Гамбургского университета. В 1975-1999 года – директор Института метеорологии Макса Планка.Одновременно в 1988-1999 годах – научный директор Немецкого вычислительного центра климата.С 1999 года – почетный член Института метеорологии Макса Планка.Профессор Клаус Хассельманн одним из первых стал изучать взаимодействие атмосферы и океана. Он был первым, кто описал изменчивость климата как взаимодействие различных климатических подсистем, в частности атмосферы и океана. Хассельманн – иностранный член Шведской королевской академии наук, почетный член Европейского союза геонаук и Королевского метеорологического общества, член Европейской академии наук и искусств, Немецкого метеорологического общества и Общества прикладной математики и механики.За свои научные достижения Клаус Хассельман отмечен многими наградами и премиями. 5 октября 2021 года Клаус Хассельман стал лауреатом Нобелевской премии по физике совместно с американцем Сюкуро Манабе и итальянцем Джорджио Паризи. Манабе и Хассельману досталась первая часть награды "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". ПАРИЗИ ДжорджиоИтальянский физик Джорджио Паризи (Giorgio Parisi) родился 4 августа 1948 года в Риме (Италия). В 1970 году окончил Римский университет Сапиенца. В 1971-1981 годах работал научным сотрудником в Laboratori Nazionali di Frascati. Также был приглашенным научным сотрудником в Колумбийском университете в Нью-Йорке (1973-1974), Институте высших научных исследований (1976-1977) и Высшей нормальной школы в Париже (1977-1978).В 1981-1992 годах был профессором теоретической физики в Римском университете Тор Вергата, сейчас является профессором квантовой физики в Римском университете Сапиенца. Джорджио Паризи – член Академии наук Итальянской республики (Accademia dei Lincei), Академии сорока (Accademia dei XL), Французской академии наук, Академии наук США.В 2018 году он был избран президентом Accademia dei Lincei. На протяжении своей научной карьеры Джорджио Паризи занимался исследованиями в различных разделах физики: в физике элементарных частиц, статистической механике, гидродинамике, физике конденсированных сред и др. Паризи известен своими работами в области квантовой хромодинамики – он один из авторов пертурбативного уравнения ДГЛАП (Докшицера – Грибова – Липатова – Альтарелли – Паризи). Научные исследования Джорджио Паризи отмечены множеством наград. Он – лауреат премии Фельтринелли (1986), премии Дирака (1999), премии премьер-министра Италии (2002), премии Энрико Ферми (2003), премии Данни Хайнемана (2005), премия Вольфа (2021) и др. Награжден медалью Больцмана (1992). 5 октября 2021 года Джорджио Паризи (совместно с учеными Сюкуро Манабе и Клаусом Хассельманом) присуждена Нобелевская премия по физике. Джорджио Паризи награжден "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах – в масштабах от атомных до планетарных". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, нобелевская премия по физике, нобелевская премия