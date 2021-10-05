https://ria.ru/20211005/premiya-1753153573.html
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 05.10.2021
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили трем ученым — американцу Сюкуро Манабе, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджио Паризи. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:52
2021-10-05T12:52
2021-10-05T13:28
наука
в мире
нобелевская премия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили трем ученым — американцу Сюкуро Манабе, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджио Паризи.Нобелевский комитет Королевской шведской академии отметил их прорывной вклад в изучение сложных систем. Первая часть награды досталась Манабе и Хассельману "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".Вторая — Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных".Нобелевская неделя началась вчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины. Это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру.Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины и физики — по химии (объявят 6 октября), литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установления мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.
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РИА Новости
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в мире, нобелевская премия
12:52 05.10.2021 (обновлено: 13:28 05.10.2021)
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике получили ученые Манабе, Хассельман и Паризи
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию
по физике за 2021 год присудили трем ученым — американцу Сюкуро Манабе, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджио Паризи.
Нобелевский комитет Королевской шведской академии отметил их прорывной вклад в изучение сложных систем.
Первая часть награды досталась Манабе и Хассельману "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".
Вторая — Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных".
Нобелевская неделя началась вчера. По традиции первыми объявили
имена лауреатов в области физиологии и медицины. Это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру.
Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины и физики — по химии (объявят 6 октября), литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установления мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.