Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20211005/murmansk-1753241750.html
Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута
Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута - РИА Новости, 05.10.2021
Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута
Мурманской области необходимо дополнительное финансирование на программу ухода от зависимости от мазута, поскольку объем выпадающих доходов в регионе составляет РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:22
2021-10-05T19:23
мурманская область
экономика
мурманская область
москва
совет федерации рф
валентина матвиенко
михаил мишустин
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168223_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7046e62ddc2022b5d97603bd507e6910.jpg
МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Мурманской области необходимо дополнительное финансирование на программу ухода от зависимости от мазута, поскольку объем выпадающих доходов в регионе составляет порядка 9 миллиардов рублей в год из-за удорожания мазута, также необходимы дополнительные средства на программу реновации ЗАТО, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на парламентских слушаниях во вторник.Чибис принял участие в парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Москве. Мероприятие прошло под руководством председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Глава Мурманской области представил предложения от региона в проект федерального бюджета на следующие годы. Удорожание мазута он назвал одной из главных проблем субъекта."С учётом увеличения экспортных поставок цена (на мазут – ред.) на бирже растет катастрофически, и, несмотря на то, что у нас на конкурсе прямой договор с производителем этого вида топлива, объём выпадающих доходов только в Мурманской области – девять миллиардов рублей в год. Эти деньги мы из областного бюджета платим за то, чтобы обеспечить теплом наше население, а у нас целых девять месяцев – зима", – отметил губернатор.Он подчеркнул, что девять миллиардов рублей – это почти целый бюджет развития субъекта Федерации. По словам Чибиса, по расчётам с учётом тренда роста стоимости мазута, отсутствия конкуренции на рынке, в бюджет региона необходимо заложить порядка 10 миллиардов рублей на обеспечение теплоснабжения северян."Прошу зафиксировать и поддержать нас в этом вопросе, чтобы была какая-то компенсация. А началось всё это с инструмента налогового манёвра, который был принят в 2018 году, с точки зрения изъятия дополнительных доходов в бюджет", – уточнил Чибис.Губернатор также обозначил второй момент для поддержки субъектов федерации, который касается развития ЗАТО - он обратил внимание на то, что в настоящее время в таких закрытых территориях в Мурманской области проживает более 150 тысяч человек."В прошлом году благодаря поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы смогли реализовать первый этап реновации ЗАТО. Но такие города, населённые пункты были построены много лет назад, поэтому сегодня, несмотря на всю проработку, необходимо дополнительно порядка 3,4 миллиарда рублей. И это может быть конкретным улучшением качества жизни тех людей и семей, который защищают нашу Родину", – прокомментировал предложение глава региона.
https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html
https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html
мурманская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168223_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_88306ff5417aaf506aff7451b6a86c0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, мурманская область, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, михаил мишустин, андрей чибис, россия
19:22 05.10.2021 (обновлено: 19:23 05.10.2021)
 
Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута

Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Мурманской области необходимо дополнительное финансирование на программу ухода от зависимости от мазута, поскольку объем выпадающих доходов в регионе составляет порядка 9 миллиардов рублей в год из-за удорожания мазута, также необходимы дополнительные средства на программу реновации ЗАТО, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на парламентских слушаниях во вторник.
Чибис принял участие в парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Москве. Мероприятие прошло под руководством председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Глава Мурманской области представил предложения от региона в проект федерального бюджета на следующие годы. Удорожание мазута он назвал одной из главных проблем субъекта.
"С учётом увеличения экспортных поставок цена (на мазут – ред.) на бирже растет катастрофически, и, несмотря на то, что у нас на конкурсе прямой договор с производителем этого вида топлива, объём выпадающих доходов только в Мурманской области – девять миллиардов рублей в год. Эти деньги мы из областного бюджета платим за то, чтобы обеспечить теплом наше население, а у нас целых девять месяцев – зима", – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что девять миллиардов рублей – это почти целый бюджет развития субъекта Федерации. По словам Чибиса, по расчётам с учётом тренда роста стоимости мазута, отсутствия конкуренции на рынке, в бюджет региона необходимо заложить порядка 10 миллиардов рублей на обеспечение теплоснабжения северян.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 16:12Мурманская область
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области
"Прошу зафиксировать и поддержать нас в этом вопросе, чтобы была какая-то компенсация. А началось всё это с инструмента налогового манёвра, который был принят в 2018 году, с точки зрения изъятия дополнительных доходов в бюджет", – уточнил Чибис.
Губернатор также обозначил второй момент для поддержки субъектов федерации, который касается развития ЗАТО - он обратил внимание на то, что в настоящее время в таких закрытых территориях в Мурманской области проживает более 150 тысяч человек.
"В прошлом году благодаря поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы смогли реализовать первый этап реновации ЗАТО. Но такие города, населённые пункты были построены много лет назад, поэтому сегодня, несмотря на всю проработку, необходимо дополнительно порядка 3,4 миллиарда рублей. И это может быть конкретным улучшением качества жизни тех людей и семей, который защищают нашу Родину", – прокомментировал предложение глава региона.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 22:21Мурманская область
Чибис назвал проект "Новый Мурманск" "якорем" для будущих поколений
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьМоскваСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоМихаил МишустинАндрей ЧибисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Киодо сообщило, что в Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
Лента новостейМолния