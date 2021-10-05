https://ria.ru/20211005/murmansk-1753241750.html

Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута

Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута - РИА Новости, 05.10.2021

Чибис: Мурманской области нужны дополнительные средства на отказ от мазута

Мурманской области необходимо дополнительное финансирование на программу ухода от зависимости от мазута, поскольку объем выпадающих доходов в регионе составляет РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:22

2021-10-05T19:22

2021-10-05T19:23

мурманская область

экономика

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михаил мишустин

андрей чибис

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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Мурманской области необходимо дополнительное финансирование на программу ухода от зависимости от мазута, поскольку объем выпадающих доходов в регионе составляет порядка 9 миллиардов рублей в год из-за удорожания мазута, также необходимы дополнительные средства на программу реновации ЗАТО, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на парламентских слушаниях во вторник.Чибис принял участие в парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Москве. Мероприятие прошло под руководством председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Глава Мурманской области представил предложения от региона в проект федерального бюджета на следующие годы. Удорожание мазута он назвал одной из главных проблем субъекта."С учётом увеличения экспортных поставок цена (на мазут – ред.) на бирже растет катастрофически, и, несмотря на то, что у нас на конкурсе прямой договор с производителем этого вида топлива, объём выпадающих доходов только в Мурманской области – девять миллиардов рублей в год. Эти деньги мы из областного бюджета платим за то, чтобы обеспечить теплом наше население, а у нас целых девять месяцев – зима", – отметил губернатор.Он подчеркнул, что девять миллиардов рублей – это почти целый бюджет развития субъекта Федерации. По словам Чибиса, по расчётам с учётом тренда роста стоимости мазута, отсутствия конкуренции на рынке, в бюджет региона необходимо заложить порядка 10 миллиардов рублей на обеспечение теплоснабжения северян."Прошу зафиксировать и поддержать нас в этом вопросе, чтобы была какая-то компенсация. А началось всё это с инструмента налогового манёвра, который был принят в 2018 году, с точки зрения изъятия дополнительных доходов в бюджет", – уточнил Чибис.Губернатор также обозначил второй момент для поддержки субъектов федерации, который касается развития ЗАТО - он обратил внимание на то, что в настоящее время в таких закрытых территориях в Мурманской области проживает более 150 тысяч человек."В прошлом году благодаря поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы смогли реализовать первый этап реновации ЗАТО. Но такие города, населённые пункты были построены много лет назад, поэтому сегодня, несмотря на всю проработку, необходимо дополнительно порядка 3,4 миллиарда рублей. И это может быть конкретным улучшением качества жизни тех людей и семей, который защищают нашу Родину", – прокомментировал предложение глава региона.

https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html

https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html

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экономика, мурманская область, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, михаил мишустин, андрей чибис, россия