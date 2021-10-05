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https://ria.ru/20211005/moshenniki-1753094806.html
Телефонные мошенники придумали уловку, как разговорить жертву
Телефонные мошенники придумали уловку, как разговорить жертву - РИА Новости, 05.10.2021
Телефонные мошенники придумали уловку, как разговорить жертву
Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву на разговор и похитить деньги, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:06
2021-10-05T11:35
технологии
лаборатория касперского
россия
александра пожарская
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву на разговор и похитить деньги, выяснило РИА Новости.Агентство столкнулось с сообщениями, что телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. После этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник - получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта.Однако РИА Новости выяснило, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег. "Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости", - пояснил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.В Народном фронте согласны с таким мнением и отмечают, что не встречали реальных пострадавших с такими историями. "Такие сообщения мы расцениваем, как "страшилки" из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем - пандемии и мошенничества", - заявила эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.При этом Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с помощью методов социальной инженерии. Он пояснил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого мошенника можно, однако сделать что-то с телефоном при этом нельзя."Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником", - рассказал Галов.Ранее в Банке России сообщали, что телефонное мошенничество является одним из главных каналов хищения денег у граждан. Злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, пенсионного фонда, полицией. Они могут говорить об угрозе счету, предлагать компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель - вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства. Эксперты советуют с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей и не раскрывать информацию о своем счете или карте, лучше завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.
https://ria.ru/20211005/moshennichestvo-1753092243.html
https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html
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технологии, лаборатория касперского, россия, александра пожарская
03:06 05.10.2021 (обновлено: 11:35 05.10.2021)
 
Телефонные мошенники придумали уловку, как разговорить жертву

Телефонные мошенники нашли способ обманывать россиян с помощью роботов

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву на разговор и похитить деньги, выяснило РИА Новости.
Агентство столкнулось с сообщениями, что телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. После этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник - получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта.
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Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Однако РИА Новости выяснило, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег. "Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости", - пояснил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
В Народном фронте согласны с таким мнением и отмечают, что не встречали реальных пострадавших с такими историями. "Такие сообщения мы расцениваем, как "страшилки" из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем - пандемии и мошенничества", - заявила эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.
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При этом Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с помощью методов социальной инженерии. Он пояснил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого мошенника можно, однако сделать что-то с телефоном при этом нельзя.
"Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником", - рассказал Галов.
Ранее в Банке России сообщали, что телефонное мошенничество является одним из главных каналов хищения денег у граждан. Злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, пенсионного фонда, полицией. Они могут говорить об угрозе счету, предлагать компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель - вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства.
Эксперты советуют с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей и не раскрывать информацию о своем счете или карте, лучше завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.
Логотип социальной сети Facebook на экране планшета - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоРоссияАлександра Пожарская
 
 
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