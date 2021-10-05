https://ria.ru/20211005/moldaviya-1753236162.html

В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции

В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 05.10.2021

В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло временно отстранен от занимаемой должности, против него заведено уголовное дело из-за подозрений в коррупции и РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:56

2021-10-05T18:56

2021-10-05T18:56

в мире

кишинев

молдавия

генпрокуратура молдавии

сергей литвиненко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло временно отстранен от занимаемой должности, против него заведено уголовное дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий, заявил министр юстиции Сергей Литвиненко.Ранее депутат от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп обратился в Высший совет прокуроров с жалобой на Стояногло, который, по мнению парламентария, может быть виновен в превышении полномочий и пассивной коррупции. Совет во вторник распорядился провести проверку в отношении генпрокурора."Было решено возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло. Согласно закону о прокуратуре, мандат генерального прокурора, в отношении которого заведено уголовное дело, отстраняется на время проведения расследования... отстранены и заместители генерального прокурора", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.Он констатировал, что прокуратура республики осталась без руководства. Министр отметил, что Высший совет прокуроров должен срочно собраться на заседание, чтобы предложить президенту страны кандидата на пост временно исполняющего обязанности генерального прокурора.Кроме того, Литвиненко разместил в соцсетях документ, согласно которому генпрокурора подозревают в пассивной коррупции, превышении должностных полномочий, злоупотреблении положением, а также в ложных данных в декларациях.Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генерального прокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.

https://ria.ru/20210428/uzurpatsiya-1730385793.html

https://ria.ru/20210311/prigovor-1600850972.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кишинев, молдавия, генпрокуратура молдавии, сергей литвиненко