Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/moldaviya-1753236162.html
В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции
В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 05.10.2021
В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции
Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло временно отстранен от занимаемой должности, против него заведено уголовное дело из-за подозрений в коррупции и РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:56
2021-10-05T18:56
в мире
кишинев
молдавия
генпрокуратура молдавии
сергей литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло временно отстранен от занимаемой должности, против него заведено уголовное дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий, заявил министр юстиции Сергей Литвиненко.Ранее депутат от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп обратился в Высший совет прокуроров с жалобой на Стояногло, который, по мнению парламентария, может быть виновен в превышении полномочий и пассивной коррупции. Совет во вторник распорядился провести проверку в отношении генпрокурора."Было решено возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло. Согласно закону о прокуратуре, мандат генерального прокурора, в отношении которого заведено уголовное дело, отстраняется на время проведения расследования... отстранены и заместители генерального прокурора", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.Он констатировал, что прокуратура республики осталась без руководства. Министр отметил, что Высший совет прокуроров должен срочно собраться на заседание, чтобы предложить президенту страны кандидата на пост временно исполняющего обязанности генерального прокурора.Кроме того, Литвиненко разместил в соцсетях документ, согласно которому генпрокурора подозревают в пассивной коррупции, превышении должностных полномочий, злоупотреблении положением, а также в ложных данных в декларациях.Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генерального прокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.
https://ria.ru/20210428/uzurpatsiya-1730385793.html
https://ria.ru/20210311/prigovor-1600850972.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кишинев, молдавия, генпрокуратура молдавии, сергей литвиненко
18:56 05.10.2021
 
В Молдавии завели дело на генпрокурора из-за подозрений в коррупции

Генпрокурора Молдавии Стояногло отстранили от должности из-за подозрений в коррупции

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло временно отстранен от занимаемой должности, против него заведено уголовное дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий, заявил министр юстиции Сергей Литвиненко.
Ранее депутат от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп обратился в Высший совет прокуроров с жалобой на Стояногло, который, по мнению парламентария, может быть виновен в превышении полномочий и пассивной коррупции. Совет во вторник распорядился провести проверку в отношении генпрокурора.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 19:32
Генпрокуратура Молдавии отказалась открывать дело об узурпации власти
"Было решено возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло. Согласно закону о прокуратуре, мандат генерального прокурора, в отношении которого заведено уголовное дело, отстраняется на время проведения расследования... отстранены и заместители генерального прокурора", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Он констатировал, что прокуратура республики осталась без руководства. Министр отметил, что Высший совет прокуроров должен срочно собраться на заседание, чтобы предложить президенту страны кандидата на пост временно исполняющего обязанности генерального прокурора.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 21:17
Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка
Кроме того, Литвиненко разместил в соцсетях документ, согласно которому генпрокурора подозревают в пассивной коррупции, превышении должностных полномочий, злоупотреблении положением, а также в ложных данных в декларациях.
Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генерального прокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.
 
В миреКишиневМолдавияГенпрокуратура МолдавииСергей Литвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Киодо сообщило, что в Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
Лента новостейМолния