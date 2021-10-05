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Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения
Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 05.10.2021
Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения
Труд учителя и директора школы - это не услуга, а служение и почетная миссия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:06
2021-10-05T18:06
2021-10-05T18:29
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Труд учителя и директора школы - это не услуга, а служение и почетная миссия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об исключении из законодательства об образовании понятия "образовательная услуга", доклад ожидается до 1 марта."Труд учителя и директора школы, это никак не услуга, это служение, это почетная миссия, за которую мы все должны быть учителям благодарны", - заявил Бугаев на открытии очного тура конкурса "Директор года".Он также пожелал педагогам в день их профессионального праздника, чтобы к следующему Дню учителя трудиться им стало легче, чем в условиях пандемии."Мы все работаем на износ в эпоху, когда изменения захлестывают нас. Коронавирусная инфекция внесла в нашу жизнь очень много сложных, непростых моментов, и родители наших дорогих детей тоже не всегда могут сдержать себя", - добавил Бугаев.По его словам, система образования обязаны сделать так, чтобы российские дети оставались "самыми образованным и самыми лучшими".
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общество, школа, дети, владимир путин, александр бугаев, россия, сн_образование, социальный навигатор
18:06 05.10.2021 (обновлено: 18:29 05.10.2021)
Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения
Замминистра просвещения Бугаев: труд учителя - это не услуга, а служение и почетная миссия
КРАСНОГОРСК (Московская область), 5 окт - РИА Новости.
Труд учителя и директора школы - это не услуга, а служение и почетная миссия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев
.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил кабмину рассмотреть вопрос об исключении из законодательства об образовании понятия "образовательная услуга", доклад ожидается до 1 марта.
"Труд учителя и директора школы, это никак не услуга, это служение, это почетная миссия, за которую мы все должны быть учителям благодарны", - заявил Бугаев на открытии очного тура конкурса "Директор года".
Он также пожелал педагогам в день их профессионального праздника, чтобы к следующему Дню учителя трудиться им стало легче, чем в условиях пандемии.
"Мы все работаем на износ в эпоху, когда изменения захлестывают нас. Коронавирусная инфекция внесла в нашу жизнь очень много сложных, непростых моментов, и родители наших дорогих детей тоже не всегда могут сдержать себя", - добавил Бугаев.
По его словам, система образования обязаны сделать так, чтобы российские дети оставались "самыми образованным и самыми лучшими".