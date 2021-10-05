https://ria.ru/20211005/missiya-1753226777.html

Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения

Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 05.10.2021

Труд учителя не услуга, а служение и миссия, заявили в Минпросвещения

Труд учителя и директора школы - это не услуга, а служение и почетная миссия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:06

2021-10-05T18:06

2021-10-05T18:29

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Труд учителя и директора школы - это не услуга, а служение и почетная миссия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об исключении из законодательства об образовании понятия "образовательная услуга", доклад ожидается до 1 марта."Труд учителя и директора школы, это никак не услуга, это служение, это почетная миссия, за которую мы все должны быть учителям благодарны", - заявил Бугаев на открытии очного тура конкурса "Директор года".Он также пожелал педагогам в день их профессионального праздника, чтобы к следующему Дню учителя трудиться им стало легче, чем в условиях пандемии."Мы все работаем на износ в эпоху, когда изменения захлестывают нас. Коронавирусная инфекция внесла в нашу жизнь очень много сложных, непростых моментов, и родители наших дорогих детей тоже не всегда могут сдержать себя", - добавил Бугаев.По его словам, система образования обязаны сделать так, чтобы российские дети оставались "самыми образованным и самыми лучшими".

https://ria.ru/20211005/shkola-1753178116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, владимир путин, александр бугаев, россия, сн_образование, социальный навигатор