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Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"
Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают" - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"
Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:08
2021-10-05T01:08
2021-10-05T01:08
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях."Не-а, здесь тоже не работает", - написал он в Twitter, опубликовав мем, на котором он с коллегами по МКС стоит у приборной панели, на которой вместо экранов нарисованы логотипы Facebook и Instagram.Вертс совершившил свой последний космический полет в 2015 году. НАСА пока официально не комментировало, есть ли на МКС доступ к соцсетям.
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РИА Новости
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twitter, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), терри вертс, facebook
Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"
Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях