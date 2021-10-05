https://ria.ru/20211005/mem-1753091757.html

Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"

Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают" - РИА Новости, 05.10.2021

Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"

Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:08

2021-10-05T01:08

2021-10-05T01:08

twitter

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

терри вертс

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106953/71/1069537194_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0487da9368fec2849416555d103bc5ef.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях."Не-а, здесь тоже не работает", - написал он в Twitter, опубликовав мем, на котором он с коллегами по МКС стоит у приборной панели, на которой вместо экранов нарисованы логотипы Facebook и Instagram.Вертс совершившил свой последний космический полет в 2015 году. НАСА пока официально не комментировало, есть ли на МКС доступ к соцсетям.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), терри вертс, facebook