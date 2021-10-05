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Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"
Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают" - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"
Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях. РИА Новости, 05.10.2021
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях."Не-а, здесь тоже не работает", - написал он в Twitter, опубликовав мем, на котором он с коллегами по МКС стоит у приборной панели, на которой вместо экранов нарисованы логотипы Facebook и Instagram.Вертс совершившил свой последний космический полет в 2015 году. НАСА пока официально не комментировало, есть ли на МКС доступ к соцсетям.
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twitter, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), терри вертс, facebook
01:08 05.10.2021
 
Экс-астронавт НАСА пошутил, что на орбите соцсети "тоже не работают"

Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях

© Flickr / NASA HQ PHOTOАстронавт НАСА Терри Вертс, который был в составе 43-й экспедиции на МКС, после приземления спускаемой капсулы в Казахстане
Астронавт НАСА Терри Вертс, который был в составе 43-й экспедиции на МКС, после приземления спускаемой капсулы в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Flickr / NASA HQ PHOTO
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Терри Вертс отреагировал мемом на глобальный сбой в соцсетях.
"Не-а, здесь тоже не работает", - написал он в Twitter, опубликовав мем, на котором он с коллегами по МКС стоит у приборной панели, на которой вместо экранов нарисованы логотипы Facebook и Instagram.
Вертс совершившил свой последний космический полет в 2015 году. НАСА пока официально не комментировало, есть ли на МКС доступ к соцсетям.
 
TwitterНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Терри ВертсFacebook
 
 
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