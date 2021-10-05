https://ria.ru/20211005/mavridi-1753125569.html

Мавриди полностью признал вину

Мавриди полностью признал вину - РИА Новости, 05.10.2021

Мавриди полностью признал вину

Александр Мавриди, обвиняемый в побеге из ИВС в Истре, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании заложника, полностью признал вину в совершенных... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:56

2021-10-05T10:56

2021-10-05T11:08

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Александр Мавриди, обвиняемый в побеге из ИВС в Истре, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании заложника, полностью признал вину в совершенных преступлениях, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Мавриди был задержан 13 сентября, остальных удалось задержать гораздо раньше. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.Бизнесмена Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Кроме того, при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.Полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210901/vina-1748210252.html

https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html

истра

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди