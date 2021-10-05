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Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным
Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным - РИА Новости, 05.10.2021
Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди пытался обмануть психолога и прикидывался психически нездоровым, заявил РИА Новости замруководителя первого... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:29
2021-10-05T10:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди пытался обмануть психолога и прикидывался психически нездоровым, заявил РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов."В ходе расследования, когда в отношении него проводилась психологическая экспертиза, Мавриди, понимая, что отбывание срока в местах лишения свободы и в психбольнице – это разные вещи, попытался прикинуться психически больным", - сказал он.Следователь сообщил, что Мавриди передали литературу, в которой были описаны симптомы шизофрении и иных психических заболеваний."Конечно, эту всю литературу изъяли, но на первичной экспертизе, когда психиатр общается с человеком некоторое время, врачи не смогли сделать точный вывод о его психическом состоянии здоровья, поэтому было принято решение о проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы", - добавил Юсупов.Эксперты пришли к однозначному выводу, что обвиняемый абсолютно здоров и вменяем. "Более того, они установили, что он пытался симулировать", - заметил собеседник.По словам Юсупова, Мавриди - изворотливый, хитрый, обладает аналитическим складом ума.Мавриди, 6 августа сбежавший с четырьмя сообщниками из изолятора в Истре, был задержан 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей."Колбасного короля" Владимира Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744641456.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:29 05.10.2021 (обновлено: 10:41 05.10.2021)
 
Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным

Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным, его признали здоровым

© Фото : СК РоссииАлександр Мавриди во время допроса сотрудниками Следственного Комитета
Александр Мавриди во время допроса сотрудниками Следственного Комитета - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : СК России
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди пытался обмануть психолога и прикидывался психически нездоровым, заявил РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов.
"В ходе расследования, когда в отношении него проводилась психологическая экспертиза, Мавриди, понимая, что отбывание срока в местах лишения свободы и в психбольнице – это разные вещи, попытался прикинуться психически больным", - сказал он.
Следователь сообщил, что Мавриди передали литературу, в которой были описаны симптомы шизофрении и иных психических заболеваний.
"Конечно, эту всю литературу изъяли, но на первичной экспертизе, когда психиатр общается с человеком некоторое время, врачи не смогли сделать точный вывод о его психическом состоянии здоровья, поэтому было принято решение о проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы", - добавил Юсупов.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:28
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
Эксперты пришли к однозначному выводу, что обвиняемый абсолютно здоров и вменяем. "Более того, они установили, что он пытался симулировать", - заметил собеседник.
По словам Юсупова, Мавриди - изворотливый, хитрый, обладает аналитическим складом ума.
Мавриди, 6 августа сбежавший с четырьмя сообщниками из изолятора в Истре, был задержан 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
"Колбасного короля" Владимира Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.
Первые кадры Мавриди после задержания - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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