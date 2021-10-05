https://ria.ru/20211005/mavridi-1753119879.html

Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным

Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным - РИА Новости, 05.10.2021

Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным

Обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди пытался обмануть психолога и прикидывался психически нездоровым, заявил РИА Новости замруководителя первого... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:29

2021-10-05T10:29

2021-10-05T10:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749951679_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e480727715bfc18e3dbfab62dbc1a247.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди пытался обмануть психолога и прикидывался психически нездоровым, заявил РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов."В ходе расследования, когда в отношении него проводилась психологическая экспертиза, Мавриди, понимая, что отбывание срока в местах лишения свободы и в психбольнице – это разные вещи, попытался прикинуться психически больным", - сказал он.Следователь сообщил, что Мавриди передали литературу, в которой были описаны симптомы шизофрении и иных психических заболеваний."Конечно, эту всю литературу изъяли, но на первичной экспертизе, когда психиатр общается с человеком некоторое время, врачи не смогли сделать точный вывод о его психическом состоянии здоровья, поэтому было принято решение о проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы", - добавил Юсупов.Эксперты пришли к однозначному выводу, что обвиняемый абсолютно здоров и вменяем. "Более того, они установили, что он пытался симулировать", - заметил собеседник.По словам Юсупова, Мавриди - изворотливый, хитрый, обладает аналитическим складом ума.Мавриди, 6 августа сбежавший с четырьмя сообщниками из изолятора в Истре, был задержан 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей."Колбасного короля" Владимира Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744641456.html

https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди