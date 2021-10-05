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https://ria.ru/20211005/mavridi-1753118110.html
Мавриди в бегах не совершал новых преступлений, предполагают в СК
Мавриди в бегах не совершал новых преступлений, предполагают в СК - РИА Новости, 05.10.2021
Мавриди в бегах не совершал новых преступлений, предполагают в СК
Следствие не предполагает, что сбежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди совершил новые преступления, пока был в бегах, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:22
2021-10-05T11:08
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие не предполагает, что сбежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди совершил новые преступления, пока был в бегах, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Что касается каких-либо предположений, то нет, на сегодняшний день известно, что за то время, пока Мавриди был в бегах, новых преступлений, совершенных им, не было", - сказал он.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.Мавриди был задержан 13 сентября. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, Мавриди поместили в изолятор в Лобне.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Кроме того, при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.Полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210901/vina-1748210252.html
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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:22 05.10.2021 (обновлено: 11:08 05.10.2021)
 
Мавриди в бегах не совершал новых преступлений, предполагают в СК

Следователь СК Юсупов: бежавший из истринского ИВС Мавриди не совершал новых преступлений

© СК РоссииЗадержанный Александр Мавриди. Кадр видео
Задержанный Александр Мавриди. Кадр видео
© СК России
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие не предполагает, что сбежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди совершил новые преступления, пока был в бегах, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.
"Что касается каких-либо предположений, то нет, на сегодняшний день известно, что за то время, пока Мавриди был в бегах, новых преступлений, совершенных им, не было", - сказал он.
Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о превышении полномочий
Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.
Мавриди был задержан 13 сентября. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, Мавриди поместили в изолятор в Лобне.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Кроме того, при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.
Полный текст интервью >>>
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:57
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ПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)Побег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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