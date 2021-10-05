https://ria.ru/20211005/mavridi-1753115043.html
В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди
В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди - РИА Новости, 05.10.2021
В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди
Сбежавший в августе из истринского ИВС заключенный Александр Мавриди побрил голову, отрастил бороду и носил мединскую маску, чтобы не попасться... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:03
2021-10-05T10:03
2021-10-05T10:03
происшествия
молдавия
московская область (подмосковье)
москва
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбежавший в августе из истринского ИВС заключенный Александр Мавриди побрил голову, отрастил бороду и носил мединскую маску, чтобы не попасться правоохранителям, пока был в бегах, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Кроме того, он предпринял меры конспирации: побрил голову, переоделся, надел бейсболку, отрастил бороду и, естественно, носил медицинскую маску. При этом он достаточно сильно исхудал за время пребывания в ИВС", - рассказал он в интервью РИА Новости.Шестого августа 2021 года произошел побег из изолятора в Истре. Среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Мавриди был задержан 13 сентября, остальных удалось задержать гораздо раньше. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.Бизнесмена Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.
https://ria.ru/20211005/mavridi-1753111809.html
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происшествия, молдавия, московская область (подмосковье), москва, александр мавриди
В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди
В СК рассказали о методах конспирации самого опасного беглеца из истринского ИВС Мавриди