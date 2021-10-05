https://ria.ru/20211005/mavridi-1753115043.html

В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди

В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди - РИА Новости, 05.10.2021

В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди

Сбежавший в августе из истринского ИВС заключенный Александр Мавриди побрил голову, отрастил бороду и носил мединскую маску, чтобы не попасться... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:03

2021-10-05T10:03

2021-10-05T10:03

происшествия

молдавия

московская область (подмосковье)

москва

александр мавриди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749958232_0:60:1000:623_1920x0_80_0_0_0b111dca0dfeb561a0dc832ccf8b9806.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбежавший в августе из истринского ИВС заключенный Александр Мавриди побрил голову, отрастил бороду и носил мединскую маску, чтобы не попасться правоохранителям, пока был в бегах, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Кроме того, он предпринял меры конспирации: побрил голову, переоделся, надел бейсболку, отрастил бороду и, естественно, носил медицинскую маску. При этом он достаточно сильно исхудал за время пребывания в ИВС", - рассказал он в интервью РИА Новости.Шестого августа 2021 года произошел побег из изолятора в Истре. Среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Мавриди был задержан 13 сентября, остальных удалось задержать гораздо раньше. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.Бизнесмена Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.

https://ria.ru/20211005/mavridi-1753111809.html

https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html

молдавия

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, молдавия, московская область (подмосковье), москва, александр мавриди