https://ria.ru/20211005/mavridi-1753109194.html

СК почти завершил расследование дела об убийстве и побеге против Мавриди

СК почти завершил расследование дела об убийстве и побеге против Мавриди - РИА Новости, 05.10.2021

СК почти завершил расследование дела об убийстве и побеге против Мавриди

Расследование уголовного дела в отношении Александра Мавриди, который обвиняется в побеге из истринского ИВС, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:18

2021-10-05T09:18

2021-10-05T09:18

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении Александра Мавриди, который обвиняется в побеге из истринского ИВС, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании заложника, находится на завершающей стадии, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Все три уголовных дела - об убийстве, похищении, вымогательстве и побеге - объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить с материалами дела и направить его для утверждения в органы прокуратуры", - сказал он.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.Мавриди был задержан 13 сентября. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, Мавриди поместили в изолятор в Лобне.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Кроме того, при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.

https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html

https://ria.ru/20210914/mavridi-1750004330.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди