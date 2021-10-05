СК почти завершил расследование дела об убийстве и побеге против Мавриди
СК почти завершил расследование дела против обвиняемого в побеге из ИВС в Истре Мавриди
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении Александра Мавриди, который обвиняется в побеге из истринского ИВС, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании заложника, находится на завершающей стадии, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.
"Все три уголовных дела - об убийстве, похищении, вымогательстве и побеге - объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить с материалами дела и направить его для утверждения в органы прокуратуры", - сказал он.
14 сентября, 13:32Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.
Мавриди был задержан 13 сентября. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, Мавриди поместили в изолятор в Лобне.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Кроме того, при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.
14 сентября, 13:37В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из изолятора Мавриди