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На Колыме ищут владельца кабеля оптоволокна, в котором запутался лось
На Колыме ищут владельца кабеля оптоволокна, в котором запутался лось - РИА Новости, 05.10.2021
На Колыме ищут владельца кабеля оптоволокна, в котором запутался лось
Правительство Магаданской области разослало официальные запросы всем магистральным операторам связи, чтобы выяснить, кому именно принадлежит кабель оптоволокна, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:05
2021-10-05T10:05
магаданская область
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МАГАДАН, 5 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Правительство Магаданской области разослало официальные запросы всем магистральным операторам связи, чтобы выяснить, кому именно принадлежит кабель оптоволокна, в котором запутался и погиб лось.Пока ни один из операторов ответственность на себя не берет, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационных технологий и связи правительства региона Дмитрий Мироненко.Пользователи социальных сетей распространяют видео, на котором лось запутался рогами в проводах оптоволокна на обочине трассы Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области. Животное в итоге погибло. Похожая история произошла в Якутии на трассе Колыма в 2018 году. Тогда лось также запутался рогами в проводах оптоволокна, и его убили браконьеры. Природоохранная прокуратура региона начала проверку."Сейчас ни один оператор связи ответственность на себя брать не желает. И мы понимаем, что это за компания, но без официального подтверждения с их стороны привлечь ее не можем. Насчет качества такого оптоволокна, могу сказать, что все линии связи, которые декларируются оператором скоростью до 10 гигабит, они сдаются в Роскомнадзор в эксплуатацию уведомительным характером. Без проведения проверочных мероприятий на соответствие ее ГОСТам прокладки, способам прокладки и так далее. Но мы все понимаем, что линия, которая будет эксплуатироваться в таких условиях, она не будет отвечать надлежащим требованиям оказания услуг", - рассказал Мироненко.Он добавил, что линия может быть демонтирована, если ее собственник так и не найдётся. В министерстве природных ресурсов региона во возбудили административное делопроизводство в отношении неустановленного хозяина оптоволокна, ущерб от гибели животного оценили в 250 тысяч рублей. На место выехали представители различных контролирующих ведомств, рассказал РИА Новости руководитель департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области Сергей Синопальников."Лося самого наши сотрудники не обнаружили, лось уже был разделан, и тело было вывезено. Кем-то, неустановленными лицами. На месте осталась только голова, исправленный оптоволоконный кабель, как мы увидели. То есть хозяева этой оптоволоконной линии побывали на месте, и пытались замести все следы. Сейчас возбуждено административное производство и оператор-хозяин линии, если такой найдется, заплатит штраф – около трехсот тысяч рублей", - рассказал Синопальников.
https://ria.ru/20210906/los-1748862716.html
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магаданская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
10:05 05.10.2021
 
На Колыме ищут владельца кабеля оптоволокна, в котором запутался лось

На Колыме ищут владельца кабеля оптоволокна, в котором запутался и погиб лось

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАГАДАН, 5 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Правительство Магаданской области разослало официальные запросы всем магистральным операторам связи, чтобы выяснить, кому именно принадлежит кабель оптоволокна, в котором запутался и погиб лось.
Пока ни один из операторов ответственность на себя не берет, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационных технологий и связи правительства региона Дмитрий Мироненко.
Пользователи социальных сетей распространяют видео, на котором лось запутался рогами в проводах оптоволокна на обочине трассы Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области. Животное в итоге погибло. Похожая история произошла в Якутии на трассе Колыма в 2018 году. Тогда лось также запутался рогами в проводах оптоволокна, и его убили браконьеры. Природоохранная прокуратура региона начала проверку.
"Сейчас ни один оператор связи ответственность на себя брать не желает. И мы понимаем, что это за компания, но без официального подтверждения с их стороны привлечь ее не можем. Насчет качества такого оптоволокна, могу сказать, что все линии связи, которые декларируются оператором скоростью до 10 гигабит, они сдаются в Роскомнадзор в эксплуатацию уведомительным характером. Без проведения проверочных мероприятий на соответствие ее ГОСТам прокладки, способам прокладки и так далее. Но мы все понимаем, что линия, которая будет эксплуатироваться в таких условиях, она не будет отвечать надлежащим требованиям оказания услуг", - рассказал Мироненко.
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Он добавил, что линия может быть демонтирована, если ее собственник так и не найдётся. В министерстве природных ресурсов региона во возбудили административное делопроизводство в отношении неустановленного хозяина оптоволокна, ущерб от гибели животного оценили в 250 тысяч рублей. На место выехали представители различных контролирующих ведомств, рассказал РИА Новости руководитель департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области Сергей Синопальников.
"Лося самого наши сотрудники не обнаружили, лось уже был разделан, и тело было вывезено. Кем-то, неустановленными лицами. На месте осталась только голова, исправленный оптоволоконный кабель, как мы увидели. То есть хозяева этой оптоволоконной линии побывали на месте, и пытались замести все следы. Сейчас возбуждено административное производство и оператор-хозяин линии, если такой найдется, заплатит штраф – около трехсот тысяч рублей", - рассказал Синопальников.
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