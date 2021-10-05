https://ria.ru/20211005/kudrin-1753146778.html
Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в России
Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в России - РИА Новости, 05.10.2021
Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в России
Прогноз инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% скорее оптимистический, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, указав, что опасно недооценивать... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:25
2021-10-05T12:25
2021-10-05T12:39
экономика
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Прогноз инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% скорее оптимистический, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, указав, что опасно недооценивать этот показатель.Внесенный в Госдуму уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год и трехлетний период по 2024 год предполагает в базовой версии, что инфляция в России к концу 2021 года составит 5,8%, в консервативной - может достичь 6%.При этом министр экономического развития Максим Решетников в конце сентября признавал, что существуют риски превышения инфляцией базового прогноза."Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября она 5,2%. Поэтому это скорее оптимистический сценарий. Всегда, когда мы недооцениваем инфляцию, мы должны потом будем корректировать свои решения на доиндексацию социальных пособий, поддержки населения, и конечно, мы понимаем, что наши некоторые вклады тоже обесцениваются. Это важный показатель", - сказал Кудрин, выступая в рамках парламентских слушаний по проекту бюджета в Совете Федерации.
https://ria.ru/20211004/tseny-1752935235.html
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экономика, алексей кудрин, россия
12:25 05.10.2021 (обновлено: 12:39 05.10.2021)
Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в России
Глава Счетной палаты Кудрин назвал прогноз по темпам инфляции в России оптимистичным