https://ria.ru/20211005/kosmos-1753103174.html

Командир "киноэкипажа" доложил Рогозину о готовности к старту

Командир "киноэкипажа" доложил Рогозину о готовности к старту - РИА Новости, 05.10.2021

Командир "киноэкипажа" доложил Рогозину о готовности к старту

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, доложил гендиректору... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:02

2021-10-05T08:02

2021-10-05T11:22

наука

казахстан

байконур (город)

антон шкаплеров

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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, доложил гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к полету, передает корреспондент РИА Новости с космодрома."Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля "Союз МС-19" к полету готов", — сказал он.Доклад проводится на 254-й площадке. Здесь космонавты надевают скафандры перед отъездом на старт. Основной экипаж отправился к месту запуска, дублирующий — на наблюдательный пункт.Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. Ожидается, что в 15:12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт состоится в 17:05.На МКС их примет международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить туда актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.Пересильд и Шипенко собираются провести на МКС 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html

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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. 2021-10-05T08:02 true PT1M08S

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