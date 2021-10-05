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https://ria.ru/20211005/korruptsiya-1753252067.html
В Молдавии задержали генпрокурора из-за подозрений в коррупции
В Молдавии задержали генпрокурора из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 05.10.2021
В Молдавии задержали генпрокурора из-за подозрений в коррупции
Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло задержали по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий, заявил сотрудник Антикоррупционной... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:03
2021-10-05T22:20
в мире
коррупция
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КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло задержали по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий, заявил сотрудник Антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ.Ранее министр юстиции Сергей Литвиненко сообщил, что Стояногло временно отстранили от занимаемой должности и завели против него уголовное дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий. Также от работы отстранили его заместителей."Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания", — отметил Фуртунэ.Сам Стояногло назвал задержание политической местью со стороны президента.Ранее генпрокурор на брифинге заявил, что власти во главе с президентом Санду разработали план по его очернению и отставке, поскольку он отказывался подчиняться — к примеру, заводить уголовные дела на представителей оппозиции.Парламент Молдавии в августе принял поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку и ежегодно проводить оценку его деятельности. При неудовлетворительном результате его можно уволить.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html
https://ria.ru/20211005/zaderzhanie-1753250469.html
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в мире, коррупция, молдавия
21:03 05.10.2021 (обновлено: 22:20 05.10.2021)
 
В Молдавии задержали генпрокурора из-за подозрений в коррупции

В Молдавии задержали генерального прокурора Стояногло из-за подозрений в коррупции

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло задержали по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий, заявил сотрудник Антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ.
Ранее министр юстиции Сергей Литвиненко сообщил, что Стояногло временно отстранили от занимаемой должности и завели против него уголовное дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий. Также от работы отстранили его заместителей.
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"Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания", — отметил Фуртунэ.
Сам Стояногло назвал задержание политической местью со стороны президента.
Ранее генпрокурор на брифинге заявил, что власти во главе с президентом Санду разработали план по его очернению и отставке, поскольку он отказывался подчиняться — к примеру, заводить уголовные дела на представителей оппозиции.
Парламент Молдавии в августе принял поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку и ежегодно проводить оценку его деятельности. При неудовлетворительном результате его можно уволить.
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