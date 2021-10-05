https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753133331.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

За сутки в России выявили 895 смертей от COVID-19, это новый максимум, сказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:33

2021-10-05T11:33

2021-10-05T12:58

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили 895 смертей от COVID-19, это новый максимум, сказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Из них в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 58, Свердловской области — 41.Накануне сообщалось о 883 летальных исходах, за все время пандемии скончались 211 696 человек.Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 25 110, оно превышает отметку в четверть миллиона четвертый день подряд. Темп прироста составляет 0,33%. Выписались 18 568 человек.Больше всего заболевших в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788; меньше всего в Магаданской области — 17, на Чукотке — 16, в Ненецком автономной округе — 12.За все время в стране COVID-19 заболели 7 637 427 человек, из них 6 759 059 вылечились.Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 234 миллионов человек, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.

https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746492597.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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