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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753106568.html
Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ
Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2021
Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ
Коронавирус, предположительно, уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на исследование компании по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:53
2021-10-05T10:08
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
воз
хубэй
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Коронавирус, предположительно, уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.Отмечается, что анализ Internet 2.0 был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Исследование указывает на то, что расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли практически вдвое. Авторы отчета подчеркивают, что "значительный рост расходов" был зафиксирован летом 2019 года.Согласно докладу, увеличение расходов было обусловлено закупками со стороны органов, связанных с контролем и профилактикой заболеваний. Среди них - Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухане, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.По данным газеты, результаты анализа уже передали правительственным чиновникам США.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211004/myshi-1752924627.html
https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752610595.html
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в мире, сша, ухань, воз, хубэй, коронавирус covid-19
08:53 05.10.2021 (обновлено: 10:08 05.10.2021)
 
Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ

Telegraph: коронавирус мог начать распространяться в Ухане летом 2019 года

© AFP 2021 / STRВ лаборатории тестирования на Covid-19 в Ухане, Китай
В лаборатории тестирования на Covid-19 в Ухане, Китай - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AFP 2021 / STR
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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Коронавирус, предположительно, уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.
Отмечается, что анализ Internet 2.0 был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Исследование указывает на то, что расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли практически вдвое. Авторы отчета подчеркивают, что "значительный рост расходов" был зафиксирован летом 2019 года.
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Согласно докладу, увеличение расходов было обусловлено закупками со стороны органов, связанных с контролем и профилактикой заболеваний. Среди них - Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухане, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.
"Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных ... что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года ... Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения", - цитирует издание исследование.
По данным газеты, результаты анализа уже передали правительственным чиновникам США.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.
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ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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