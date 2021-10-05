https://ria.ru/20211005/konkurs-1753171420.html

Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате

Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате - РИА Новости, 05.10.2021

Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате

Со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:21

2021-10-05T14:21

2021-10-05T15:00

общество

образование - общество

учитель года россии

владимир путин

россия

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753136418_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_28fd51ebfd0fb6af0e4a8d084d0abd79.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже принято решение, начиная со следующего года конкурсные состязания будут проходить в новом формате", - заявил он в ходе встречи с участниками конкурса "Учитель года - 2021".Однако, по словам Путина, это не станет просто развлекательным шоу. "Я не говорю, что это должно быть шоу какое-то развлекательное, но вы сказали сейчас, что почувствовали себя звездами. Вы и есть звезды. Вы настоящие звезды и есть, особенно те, кто в финал попали конкурса "Учитель года". Абсолютно точно, уверяю вас. Здесь нечего стесняться", - сказал он. Президент добавил, что государство должно предоставить учителям возможность проявить себя, чтобы повести за собой миллионы детей.Ранее президент давал поручение шире освещать конкурс "Учитель года России", в том числе создать телевизионное шоу и предусмотреть его финансирование.

https://ria.ru/20211005/uchitel-1753123154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, учитель года россии, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор