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Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате
Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате - РИА Новости, 05.10.2021
Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате
Со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:21
2021-10-05T15:00
общество
образование - общество
учитель года россии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже принято решение, начиная со следующего года конкурсные состязания будут проходить в новом формате", - заявил он в ходе встречи с участниками конкурса "Учитель года - 2021".Однако, по словам Путина, это не станет просто развлекательным шоу. "Я не говорю, что это должно быть шоу какое-то развлекательное, но вы сказали сейчас, что почувствовали себя звездами. Вы и есть звезды. Вы настоящие звезды и есть, особенно те, кто в финал попали конкурса "Учитель года". Абсолютно точно, уверяю вас. Здесь нечего стесняться", - сказал он. Президент добавил, что государство должно предоставить учителям возможность проявить себя, чтобы повести за собой миллионы детей.Ранее президент давал поручение шире освещать конкурс "Учитель года России", в том числе создать телевизионное шоу и предусмотреть его финансирование.
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общество, образование - общество, учитель года россии, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
14:21 05.10.2021 (обновлено: 15:00 05.10.2021)
 
Конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате

Путин: конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате

© РИА Новости / Владимир ТрефиловКонкурс "Учитель года 2021"
Конкурс Учитель года 2021 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Со следующего года конкурс "Учитель года" будет проходить в новом формате, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже принято решение, начиная со следующего года конкурсные состязания будут проходить в новом формате", - заявил он в ходе встречи с участниками конкурса "Учитель года - 2021".
Однако, по словам Путина, это не станет просто развлекательным шоу. "Я не говорю, что это должно быть шоу какое-то развлекательное, но вы сказали сейчас, что почувствовали себя звездами. Вы и есть звезды. Вы настоящие звезды и есть, особенно те, кто в финал попали конкурса "Учитель года". Абсолютно точно, уверяю вас. Здесь нечего стесняться", - сказал он. Президент добавил, что государство должно предоставить учителям возможность проявить себя, чтобы повести за собой миллионы детей.
Ранее президент давал поручение шире освещать конкурс "Учитель года России", в том числе создать телевизионное шоу и предусмотреть его финансирование.
Костылева Екатерина Сергеевна, Учитель года-2021 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 10:44
В России выбрали учителя года
 
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