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В "Коломенское" привезли двух соколов из Тульской области
В "Коломенское" привезли двух соколов из Тульской области - РИА Новости, 05.10.2021
В "Коломенское" привезли двух соколов из Тульской области
Из питомника в Тульской области в "Коломенское" привезли двух молодых соколов, до 10 октября в соцсетях можно поучаствовать в выборе кличек для птиц, сообщает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:56
2021-10-05T03:56
2021-10-05T03:56
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Из питомника в Тульской области в "Коломенское" привезли двух молодых соколов, до 10 октября в соцсетях можно поучаствовать в выборе кличек для птиц, сообщает пресс-служба московского музея-заповедника.По словам сокольничего Сергея Ярцева, новые питомцы уже проявляют себя. "Исторически имена птицам давали по трем критериям: характер, окрас, качество полета. Один сокол у нас более спокойный, рассудительный, холодный, наблюдательный, а второй – более воздушный, непоседливый, игривый".Принять участие в голосовании могут все желающие: для этого нужно написать свои предложения в социальных сетях музея-заповедника.Коломенская кречатня – единственное место в Москве, где можно понаблюдать за полетом ловчих птиц, узнать об особенностях поведения и увидеть, как их обучают охотничьему мастерству.
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В "Коломенское" привезли двух соколов из Тульской области
На Соколином дворе музея-заповедника "Коломенское" появились две новые птицы
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Из питомника в Тульской области в "Коломенское" привезли двух молодых соколов, до 10 октября в соцсетях можно поучаствовать в выборе кличек для птиц, сообщает пресс-служба московского музея-заповедника.
По словам сокольничего Сергея Ярцева, новые питомцы уже проявляют себя. "Исторически имена птицам давали по трем критериям: характер, окрас, качество полета. Один сокол у нас более спокойный, рассудительный, холодный, наблюдательный, а второй – более воздушный, непоседливый, игривый".
Принять участие в голосовании могут все желающие: для этого нужно написать свои предложения в социальных сетях музея-заповедника.
Коломенская кречатня – единственное место в Москве, где можно понаблюдать за полетом ловчих птиц, узнать об особенностях поведения и увидеть, как их обучают охотничьему мастерству.