https://ria.ru/20211005/katina-1753054169.html

"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном

"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном - РИА Новости, 05.10.2021

"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном

Лена Катина рассказала порталу StarHit о новом возлюбленном – бизнесмене Дмитрии Спиридонове. Они встречаются с июля этого года. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:47

2021-10-05T01:47

2021-10-05T01:47

шоубиз

елена катина

тату

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лена Катина рассказала порталу StarHit о новом возлюбленном – бизнесмене Дмитрии Спиридонове. Они встречаются с июля этого года.Дмитрий работает генеральным директором и сооснователем платежного сервиса CloudPayments, а также советником заместителя председателя правления "Тинькофф" Олега Тинькова.Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена.Певица отметила, что он очень харизматичный человек, и она очень рада, что новый возлюбленный никак не связан с миром шоу-бизнеса.Лена также заявила, что они планируют первую совместную поездку в Стамбул. Из-за загруженного графика отдохнуть удастся только три дня.Ранее солистка "Тату" объявила о воссоединении группы, однако бывший продюсер Сергей Галоян в социальных сетях запретил звездам исполнять некоторые хиты.

https://ria.ru/20211003/tatu-1752837548.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена катина, тату, знаменитости, отношения