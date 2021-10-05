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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211005/katina-1753054169.html
"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном
"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном - РИА Новости, 05.10.2021
"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном
Лена Катина рассказала порталу StarHit о новом возлюбленном – бизнесмене Дмитрии Спиридонове. Они встречаются с июля этого года. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:47
2021-10-05T01:47
шоубиз
елена катина
тату
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лена Катина рассказала порталу StarHit о новом возлюбленном – бизнесмене Дмитрии Спиридонове. Они встречаются с июля этого года.Дмитрий работает генеральным директором и сооснователем платежного сервиса CloudPayments, а также советником заместителя председателя правления "Тинькофф" Олега Тинькова.Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена.Певица отметила, что он очень харизматичный человек, и она очень рада, что новый возлюбленный никак не связан с миром шоу-бизнеса.Лена также заявила, что они планируют первую совместную поездку в Стамбул. Из-за загруженного графика отдохнуть удастся только три дня.Ранее солистка "Тату" объявила о воссоединении группы, однако бывший продюсер Сергей Галоян в социальных сетях запретил звездам исполнять некоторые хиты.
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елена катина, тату, знаменитости, отношения
01:47 05.10.2021
 
"Началось с переписки": Лена Катина рассказала о новом возлюбленном

Лена Катина призналась в романе с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым

© РИА НовостиРоссийская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года
Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лена Катина рассказала порталу StarHit о новом возлюбленном – бизнесмене Дмитрии Спиридонове. Они встречаются с июля этого года.
Дмитрий работает генеральным директором и сооснователем платежного сервиса CloudPayments, а также советником заместителя председателя правления "Тинькофф" Олега Тинькова.
Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена.

"Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться", – сказала Катина.

Певица отметила, что он очень харизматичный человек, и она очень рада, что новый возлюбленный никак не связан с миром шоу-бизнеса.
Лена также заявила, что они планируют первую совместную поездку в Стамбул. Из-за загруженного графика отдохнуть удастся только три дня.
Ранее солистка "Тату" объявила о воссоединении группы, однако бывший продюсер Сергей Галоян в социальных сетях запретил звездам исполнять некоторые хиты.
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