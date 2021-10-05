https://ria.ru/20211005/katar-1753134603.html

В Катаре разъяснили правила въезда россиян в страну

В Катаре разъяснили правила въезда россиян в страну - РИА Новости, 05.10.2021

В Катаре разъяснили правила въезда россиян в страну

В офисе по туризму Катара рассказали, что потребуется для въезда в эту ближневосточную страну российским путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:15

2021-10-05T14:15

2021-10-05T14:15

туризм

катар

доха

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

коронавирус covid-19

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153260/47/1532604788_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4051baf8587cffcf6af9c39f4987d651.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В офисе по туризму Катара рассказали, что потребуется для въезда в эту ближневосточную страну российским путешественникам, сообщает АТОР.Минздрав Катара с 6 октября разрешит посещать страну привитым "Спутником V", в том числе туристам. Авиасообщение между двумя странами возобновлено, есть прямые регулярные рейсы в Доху.Россиянам для въезда в Катар понадобится сертификат о вакцинации "Спутником V" (другие российские препараты не признаются), действительный не более одного года с момента получения второй дозы. В документе должен быть указан QR-код, имя и фамилия — совпадать с данными загранпаспорта. Помимо сертификата, потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус, действительный не более 72 часов на момент прибытия. Анализ должен быть сделан в аккредитованных российскими властями медучреждениях.Также необходимо иметь при себе тест на антитела, сделанный не раньше, чем за 30 дней до поездки. И спустя не менее 14 дней со дня вакцинации второй дозой. Причем нужно сделать анализ на специфические антитела после прививки, а не после болезни.От этого теста освобождаются туристы, которые на момент въезда в Катар полностью привиты препаратом "Спутник V", плюс как минимум одной дозой Pfizer или Moderna. После последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.Не ранее чем за 71 час и не позже чем за 24 часа до въезда путешественникам нужно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить необходимые документы (ПЦР, сертификат о вакцинации, тест на антитела).По прибытии в аэропорт Дохи каждому гостю старше 12 лет предстоит установить и активировать приложение EHTERAZ (в Google Play или Apple App Store) на телефоне. При регистрации необходимо указывать не номер паспорта туриста, а Visa Number. Его турист получит на сайте www.ehteraz.gov.qa, куда предварительно загрузит свои медицинские документы.Перед поездкой также необходимо заполнить, распечатать и подписать медицинскую спецформу на каждого участника поездки, в том числе на детей.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

https://ria.ru/20211004/yaroslavl-1752284931.html

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

катар, доха, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, вакцина "спутник v"