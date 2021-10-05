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Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы
Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы - РИА Новости, 05.10.2021
Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы
Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, произведён ряд кадровых изменений по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:28
2021-10-05T12:32
госдума рф
андрей картаполов
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр витко
александр носатов (вице-адмирал)
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, произведён ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.Он сообщил, что также указом главы государства "освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом".Министр выразил благодарность обоим военачальникам "за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей".По словам Шойгу, этим же указом главы государства начальником Главного штаба - первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.Заместителем начальника Генерального штаба назначен контр-адмирал Владимир Воробьев, начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом контр-адмирал - Константин Кабанцов; начальником штаба -первым заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Аркадий Романов, сообщил министр обороны.
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госдума рф, андрей картаполов, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), александр витко, александр носатов (вице-адмирал), россия
12:28 05.10.2021 (обновлено: 12:32 05.10.2021)
 
Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы

Замглавы Минобороны Картаполова уволили с военной службы из-за перехода в Госдуму

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, произведён ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
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Он сообщил, что также указом главы государства "освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом".
Министр выразил благодарность обоим военачальникам "за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей".
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По словам Шойгу, этим же указом главы государства начальником Главного штаба - первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.
Заместителем начальника Генерального штаба назначен контр-адмирал Владимир Воробьев, начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом контр-адмирал - Константин Кабанцов; начальником штаба -первым заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Аркадий Романов, сообщил министр обороны.
 
Госдума РФАндрей КартаполовСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ВиткоАлександр Носатов (вице-адмирал)Россия
 
 
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