https://ria.ru/20211005/kartapolov-1753148016.html

Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы

Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы - РИА Новости, 05.10.2021

Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы

Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, произведён ряд кадровых изменений по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:28

2021-10-05T12:28

2021-10-05T12:32

госдума рф

андрей картаполов

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр витко

александр носатов (вице-адмирал)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_0:165:2200:1403_1920x0_80_0_0_2b815e8188b71b0a4e2d60e753c1d692.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, произведён ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.Он сообщил, что также указом главы государства "освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом".Министр выразил благодарность обоим военачальникам "за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей".По словам Шойгу, этим же указом главы государства начальником Главного штаба - первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.Заместителем начальника Генерального штаба назначен контр-адмирал Владимир Воробьев, начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом контр-адмирал - Константин Кабанцов; начальником штаба -первым заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Аркадий Романов, сообщил министр обороны.

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

https://ria.ru/20210414/rosgvardiya-1728173337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, андрей картаполов, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), александр витко, александр носатов (вице-адмирал), россия