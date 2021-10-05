https://ria.ru/20211005/kadyrov-1753018858.html

Биография Рамзана Кадырова

Биография Рамзана Кадырова - РИА Новости, 05.10.2021

Биография Рамзана Кадырова

Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:20

2021-10-05T00:20

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рамзан кадыров

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чеченская республика (чечня)

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Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская Республика). В 2004 году окончил Махачкалинский институт финансов и права по специальности "юриспруденция", в 2005 году – по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2006).В 1994-1996 годах – заместитель начальника охраны муфтия Чеченской Республики.В 1996-2000 годах – помощник муфтия Чеченской Республики.В 2000-2002 годах – инспектор по связи и специальной техники штаба отдельной роты милиции при УВД МВД РФ по Чеченской Республике.В 2002-2004 годах – командир взвода отдельной роты милиции по охране объектов, зданий органов государственной власти Чеченской Республики УВД МВД по Чеченской Республике.С февраля 2004 года был помощником министра внутренних дел Чечни.С 2004 года по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правительства Чечни.С 2005 года по 2006 год – исполняющий обязанности председателя правительства, с 2006 года по 2007 год – председатель правительства Чеченской Республики.С февраля 2007 года Рамзан Кадыров был исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. 2 марта 2007 года чеченский парламент на внеочередном заседании утвердил Рамзана Кадырова в должности президента Чечни. 5 апреля 2007 года Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чеченской Республики. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. 25 марта 2016 года, в связи с истечением срока полномочий, Рамзан Кадыров указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Чеченской Республики.18 сентября 2016 года на выборах главы Чеченской Республики Кадыров набрал 97,94% голосов избирателей. Вступил в должность 5 октября 2016 года. По итогам выборов главы Чеченской республики, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Рамзан Кадыров победил, набрав 99,7% голосов избирателей.Это стало рекордным показателем по числу голосов на региональных выборах. Член высшего совета партии "Единая Россия". Рамзан Кадыров удостоен звания Герой Российской Федерации (2004), награжден орденами Мужества (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2021) степеней, орденом Почета (2015), медалью "За воинскую доблесть" II степени (2000), чеченским орденом Кадырова (2005) и др. Почетный член Российской Академии естественных наук (2006).Почетный гражданин Чеченской Республики (2003).Имеет почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" (2003), "Заслуженный строитель Чеченской Республики" (2006).Удостоен ряда общественных и ведомственных наград.Почетный президент РФК "Терек". Рамзан Кадыров женат, у него 14 детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня)