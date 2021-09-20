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Кадыров победил на выборах главы Чечни

Кадыров победил на выборах главы Чечни - РИА Новости, 20.09.2021

Кадыров победил на выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы Чеченской Республики с 99,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:08

2021-09-20T11:08

2021-09-20T11:08

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политика

рамзан кадыров

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цик рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы Чеченской Республики с 99,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия – За правду") набирает 0,15% голосов избирателей, Халид Накаев (КПРФ) - 0,12%.Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рамзан кадыров, единая россия, кпрф, цик рф