https://ria.ru/20210929/kadyrov-1752405506.html

Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени

Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени - РИА Новости, 29.09.2021

Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T21:22

2021-09-29T21:22

2021-09-29T21:31

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владимир путин

магомед даудов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующий указ президента России.Орден Кадырову вручили "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской республики и многолетнюю добросовестную работу".Рамзан Кадыров удостоен звания герой Российской Федерации (2004), награжден орденами Мужества (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), орденом Почета (2015), медалью "За воинскую доблесть" II степени (2000), чеченским орденом Кадырова (2005). Он почетный член Российской Академии естественных наук (2006), почетный гражданин Чеченской республики (2003).Имеет почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" (2003), "Заслуженный строитель Чеченской Республики" (2006).

https://ria.ru/20200929/kadyrov-1577962687.html

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общество, рамзан кадыров, владимир путин, магомед даудов, россия