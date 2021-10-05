https://ria.ru/20211005/instagram-1753093938.html
Сервис Instagram возобновил работу
Сервис Instagram возобновил работу - РИА Новости, 05.10.2021
Сервис Instagram возобновил работу
Сервис Instagram вслед за компанией Facebook подтвердил, что восстанавливает работу, и принес извинения пользователям за возникшие проблемы. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:10
2021-10-05T02:10
2021-10-05T02:10
в мире
технологии
twitter
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Сервис Instagram вслед за компанией Facebook подтвердил, что восстанавливает работу, и принес извинения пользователям за возникшие проблемы."Instagram медленно, но верно возвращается. Спасибо за то, что вы с нами, и приносим извинения за ожидание", - говорится в заявлении Instagram в Twitter.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
https://ria.ru/20211005/vosstanovlenie-1753093183.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
Сервис Instagram возобновил работу
Сервис Instagram вслед за компанией Facebook подтвердил, что восстанавливает работу