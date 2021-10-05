https://ria.ru/20211005/gunn-1753008279.html

Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC

Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC - РИА Новости, 05.10.2021

Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC

Джеймс Ганн, снявший сиквел блокбастера "Отряда самоубийц", подтвердил в Twitter, что активно разрабатывает новый проект по комиксам DC, помимо сериала... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T04:22

2021-10-05T04:22

2021-10-05T04:22

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Джеймс Ганн, снявший сиквел блокбастера "Отряда самоубийц", подтвердил в Twitter, что активно разрабатывает новый проект по комиксам DC, помимо сериала "Миротворец" ("Peacemaker"). Детали будущего фильма и сериала пока не известны. Ожидается, что более подробно о своей новой работе режиссер расскажет 16 октября — на мероприятии под названием DC FanDome 2021Ганн — единственный режиссер, снявший фильмы как в кинематографической вселенной Marvel, так и в DC. Более того, кинематографист продолжает создавать ленты для обеих компаний.Сейчас он также занят работой над боевиком "Стражи Галактики. Часть 3" (по комиксам Marvel). Его выход в прокат запланирован на май 2023 года.

https://ria.ru/20210830/spiderman-1747859056.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dc comics, новости культуры, кино и сериалы, twitter