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Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC
Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC - РИА Новости, 05.10.2021
Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC
Джеймс Ганн, снявший сиквел блокбастера "Отряда самоубийц", подтвердил в Twitter, что активно разрабатывает новый проект по комиксам DC, помимо сериала... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T04:22
2021-10-05T04:22
2021-10-05T04:22
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Джеймс Ганн, снявший сиквел блокбастера "Отряда самоубийц", подтвердил в Twitter, что активно разрабатывает новый проект по комиксам DC, помимо сериала "Миротворец" ("Peacemaker"). Детали будущего фильма и сериала пока не известны. Ожидается, что более подробно о своей новой работе режиссер расскажет 16 октября — на мероприятии под названием DC FanDome 2021Ганн — единственный режиссер, снявший фильмы как в кинематографической вселенной Marvel, так и в DC. Более того, кинематографист продолжает создавать ленты для обеих компаний.Сейчас он также занят работой над боевиком "Стражи Галактики. Часть 3" (по комиксам Marvel). Его выход в прокат запланирован на май 2023 года.
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dc comics, новости культуры, кино и сериалы, twitter
Режиссер "Отряда самоубийц 2" подтвердил, что готовит еще один проект по DC
Режиссер Джеймс Ганн рассказал в Twitter, что готовит еще один проект по комиксам DC
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Джеймс Ганн, снявший сиквел блокбастера "Отряда самоубийц", подтвердил в Twitter, что активно разрабатывает новый проект по комиксам DC, помимо сериала "Миротворец" ("Peacemaker").
"Да, я разрабатываю еще один проект DC, помимо "Миротворца", — ответил Ганн одному из пользователей в соцсети.
Детали будущего фильма и сериала пока не известны. Ожидается, что более подробно о своей новой работе режиссер расскажет 16 октября — на мероприятии под названием DC FanDome 2021
Ганн — единственный режиссер, снявший фильмы как в кинематографической вселенной Marvel, так и в DC. Более того, кинематографист продолжает создавать ленты для обеих компаний.
Сейчас он также занят работой над боевиком "Стражи Галактики. Часть 3" (по комиксам Marvel). Его выход в прокат запланирован на май 2023 года.