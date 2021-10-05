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https://ria.ru/20211005/gosdolg-1753148476.html
Кудрин оценил уровень госдолга России
Кудрин оценил уровень госдолга России - РИА Новости, 05.10.2021
Кудрин оценил уровень госдолга России
Госдолг РФ даже при ожидаемом превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне, не превысит запас прочности, считает глава Счетной палаты России Алексей... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:29
2021-10-05T13:00
экономика
россия
ввп
совет федерации рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Госдолг РФ даже при ожидаемом превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне, не превысит запас прочности, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% ВВП в 2024 году. В 2021 году госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году - до 19,4% ВВП, в 2023 году - до 20,3% ВВП."Госдолг будет расти. В следующем году чистые заимствования составят 2,308 триллиона рублей, чистые - то есть за вычетом погашения. И мы превысим 21%. Я считаю, что долг остается в безопасной зоне и у нас еще есть запас прочности. В этом смысле долг - это наш второй резервный фонд", - сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.Он подчеркнул, что при хорошей кредитной истории долг для любой страны - это хороший источник для работы.В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году - 25,926 триллиона, в 2023 году - 28,765 триллиона, в 2024 году - 31,94 триллиона.
https://ria.ru/20210922/gosdolg-1751382636.html
https://ria.ru/20211005/kudrin-1753146778.html
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экономика, россия, ввп, совет федерации рф, алексей кудрин
12:29 05.10.2021 (обновлено: 13:00 05.10.2021)
 
Кудрин оценил уровень госдолга России

Кудрин: госдолг России при превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Госдолг РФ даже при ожидаемом превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне, не превысит запас прочности, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% ВВП в 2024 году. В 2021 году госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году - до 19,4% ВВП, в 2023 году - до 20,3% ВВП.
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"Госдолг будет расти. В следующем году чистые заимствования составят 2,308 триллиона рублей, чистые - то есть за вычетом погашения. И мы превысим 21%. Я считаю, что долг остается в безопасной зоне и у нас еще есть запас прочности. В этом смысле долг - это наш второй резервный фонд", - сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.
Он подчеркнул, что при хорошей кредитной истории долг для любой страны - это хороший источник для работы.
В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году - 25,926 триллиона, в 2023 году - 28,765 триллиона, в 2024 году - 31,94 триллиона.
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