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Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram
Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram - РИА Новости, 05.10.2021
Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram
Наибольший прирост пользователей во время коллапса сервисов Facebook в России в понедельник наблюдался у Twitter, Telegram и "ВКонтакте", говорится в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:14
2021-10-05T18:24
общество
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
одноклассники
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольший прирост пользователей во время коллапса сервисов Facebook в России в понедельник наблюдался у Twitter, Telegram и "ВКонтакте", говорится в исследовании Brand Analytics, подготовленном для РИА Новости.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении."Самый большой рост отмечен у Twitter — прирост сообщений 4 октября (с 18.00 до 24.00 мск) составил 52% по отношению к среднему количеству сообщений за указанное время. На втором месте по росту оказался Telegram, который показал +23%, во "ВКонтакте" доля сообщений увеличилась на 8%", - подсчитали авторы исследования.Так – русскоязычные пользователи Twitter за шесть вечерних часов 4 октября отправили друг другу 7 миллионов сообщений, "ВКонтакте" - порядка 5,2 миллиона сообщений, Telegram – порядка 3,8 миллиона сообщений.При этом число сообщений через "Одноклассники" за вечер фактически не изменилось (порядка 1,1 миллиона), а в TikTok и YouTube снизилось (до около 400 тысяч и 1 миллиона соответственно).Среди соцсетей, у кого произошло падение потока сообщений, ожидаемо оказался Facebook (-88%) и Instagram (-82%). "Проблемы были у TikTok (-28%) и YouTube (-11%), которые работали с перебоями из-за перегрузок от наплыва посетителей. Стабильными оказались только "Одноклассники" - доля сообщений там почти не изменилась", - зафиксировал Brand Analytics.
РИА Новости
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общество, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), одноклассники, глобальный сбой в работе соцсетей
18:14 05.10.2021 (обновлено: 18:24 05.10.2021)
 
Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram

Brand Analytics: на время сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter, Telegram и "ВКонтакте"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольший прирост пользователей во время коллапса сервисов Facebook в России в понедельник наблюдался у Twitter, Telegram и "ВКонтакте", говорится в исследовании Brand Analytics, подготовленном для РИА Новости.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
© Brand AnalyticsОбсуждения сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp по источникам
Обсуждения сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp по источникам
© Brand Analytics
Обсуждения сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp по источникам
"Самый большой рост отмечен у Twitter — прирост сообщений 4 октября (с 18.00 до 24.00 мск) составил 52% по отношению к среднему количеству сообщений за указанное время. На втором месте по росту оказался Telegram, который показал +23%, во "ВКонтакте" доля сообщений увеличилась на 8%", - подсчитали авторы исследования.
Так – русскоязычные пользователи Twitter за шесть вечерних часов 4 октября отправили друг другу 7 миллионов сообщений, "ВКонтакте" - порядка 5,2 миллиона сообщений, Telegram – порядка 3,8 миллиона сообщений.
© Brand AnalyticsДинамика обсуждений сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp по источникам, топ-5
Динамика обсуждений сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp по источникам, топ-5
© Brand Analytics
Динамика обсуждений сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp по источникам, топ-5
При этом число сообщений через "Одноклассники" за вечер фактически не изменилось (порядка 1,1 миллиона), а в TikTok и YouTube снизилось (до около 400 тысяч и 1 миллиона соответственно).
Среди соцсетей, у кого произошло падение потока сообщений, ожидаемо оказался Facebook (-88%) и Instagram (-82%). "Проблемы были у TikTok (-28%) и YouTube (-11%), которые работали с перебоями из-за перегрузок от наплыва посетителей. Стабильными оказались только "Одноклассники" - доля сообщений там почти не изменилась", - зафиксировал Brand Analytics.
© Brand AnalyticsЧисло сообщений в социальных медиа
Число сообщений в социальных медиа
© Brand Analytics
Число сообщений в социальных медиа
 
ОбществоТехнологииTwitterWhatsApp Inc.Telegram (приложение)ОдноклассникиГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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