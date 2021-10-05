https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html

Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram

Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram - РИА Новости, 05.10.2021

Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram

Наибольший прирост пользователей во время коллапса сервисов Facebook в России в понедельник наблюдался у Twitter, Telegram и "ВКонтакте", говорится в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:14

2021-10-05T18:14

2021-10-05T18:24

общество

технологии

twitter

whatsapp inc.

telegram (приложение)

одноклассники

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольший прирост пользователей во время коллапса сервисов Facebook в России в понедельник наблюдался у Twitter, Telegram и "ВКонтакте", говорится в исследовании Brand Analytics, подготовленном для РИА Новости.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении."Самый большой рост отмечен у Twitter — прирост сообщений 4 октября (с 18.00 до 24.00 мск) составил 52% по отношению к среднему количеству сообщений за указанное время. На втором месте по росту оказался Telegram, который показал +23%, во "ВКонтакте" доля сообщений увеличилась на 8%", - подсчитали авторы исследования.Так – русскоязычные пользователи Twitter за шесть вечерних часов 4 октября отправили друг другу 7 миллионов сообщений, "ВКонтакте" - порядка 5,2 миллиона сообщений, Telegram – порядка 3,8 миллиона сообщений.При этом число сообщений через "Одноклассники" за вечер фактически не изменилось (порядка 1,1 миллиона), а в TikTok и YouTube снизилось (до около 400 тысяч и 1 миллиона соответственно).Среди соцсетей, у кого произошло падение потока сообщений, ожидаемо оказался Facebook (-88%) и Instagram (-82%). "Проблемы были у TikTok (-28%) и YouTube (-11%), которые работали с перебоями из-за перегрузок от наплыва посетителей. Стабильными оказались только "Одноклассники" - доля сообщений там почти не изменилась", - зафиксировал Brand Analytics.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), одноклассники, глобальный сбой в работе соцсетей