https://ria.ru/20211005/facebook-1753131680.html
"Главное, чтобы под рукой был топор". МИД прокомментировал сбой в Facebook
"Главное, чтобы под рукой был топор". МИД прокомментировал сбой в Facebook - РИА Новости, 05.10.2021
"Главное, чтобы под рукой был топор". МИД прокомментировал сбой в Facebook
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сбой в работе Facebook, отметив, что в таких ситуациях главное, чтобы под рукой был топор. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:24
2021-10-05T11:24
2021-10-05T12:32
технологии
twitter
италия
франция
марк цукерберг
whatsapp inc.
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мария захарова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сбой в работе Facebook, отметив, что в таких ситуациях главное, чтобы под рукой был топор.В понедельник пользователи Facebook и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных неполадках в работе сервисов, приложения оставались недоступны почти семь часов. Акции компании просели почти на пять процентов, Марк Цукерберг потерял около семи миллиардов долларов.New York Times сначала написала, что сотрудникам пришлось использовать болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить их вручную, но позже эту информацию из статьи убрали."Главное, чтобы, когда они (США) решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер. Это сейчас очень актуальная проблема. А если, не дай бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы. У людей другой уровень проблем", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она добавила, что случившееся могло помешать глобальным бизнес-процессам. "Ведь это же не просто к неудовольствию котиков, чьи хозяева вовремя не опубликовали их фантастические фотографии. <...> Мессенджеры, которые вчера висели, — это главное и, возможно, для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса, и не только бизнеса высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги", — отметила Захарова.Это касается миллионов людей и множества компаний по всему миру, и России нужно уберечь себя от таких рисков, подчеркнула она."Это история о той самой информационной безопасности, о которой мы говорим столько, о которой мы вносим столько резолюций о взаимодействии и сотрудничестве, это история про то, что мы не должны, мы обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями", — заключила официальный представитель МИД.По ее словам, "подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в США".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, twitter, италия, франция, марк цукерберг, whatsapp inc., telegram (приложение), мария захарова, facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей
11:24 05.10.2021 (обновлено: 12:32 05.10.2021)
"Главное, чтобы под рукой был топор". МИД прокомментировал сбой в Facebook
Захарова о сбое в Facebook: главное, чтобы под рукой был топор для комнаты с серверами
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала сбой в работе Facebook
, отметив, что в таких ситуациях главное, чтобы под рукой был топор.
В понедельник пользователи Facebook и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных неполадках в работе сервисов, приложения оставались недоступны почти семь часов. Акции компании просели почти на пять процентов, Марк Цукерберг
потерял около семи миллиардов долларов.
New York Times
сначала написала, что сотрудникам пришлось использовать болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить их вручную, но позже эту информацию из статьи убрали.
"Главное, чтобы, когда они (США
) решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер. Это сейчас очень актуальная проблема. А если, не дай бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы. У людей другой уровень проблем", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"
.
Она добавила, что случившееся могло помешать глобальным бизнес-процессам.
"Ведь это же не просто к неудовольствию котиков, чьи хозяева вовремя не опубликовали их фантастические фотографии. <...> Мессенджеры, которые вчера висели, — это главное и, возможно, для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса, и не только бизнеса высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги", — отметила Захарова.
Это касается миллионов людей и множества компаний по всему миру, и России нужно уберечь себя от таких рисков, подчеркнула она.
"Это история о той самой информационной безопасности, о которой мы говорим столько, о которой мы вносим столько резолюций о взаимодействии и сотрудничестве, это история про то, что мы не должны, мы обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями", — заключила официальный представитель МИД.
По ее словам, "подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в США".