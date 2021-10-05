https://ria.ru/20211005/facebook-1753089679.html
Downdetector назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за 17 лет
Downdetector назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за 17 лет - РИА Новости, 05.10.2021
Downdetector назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за 17 лет
Cервис Downdetector сообщил, что сбой в работе Facebook - крупнейший за годы его работы. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:33
2021-10-05T00:33
2021-10-05T00:35
в мире
технологии
twitter
марк цукерберг
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Cервис Downdetector сообщил, что сбой в работе Facebook - крупнейший за годы его работы."Сбой в работе Facebook... стал крупнейшим сбоем, который мы в Downdetector когда-либо видели, более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в Twitter сервиса.В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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в мире, технологии, twitter, марк цукерберг, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
00:33 05.10.2021 (обновлено: 00:35 05.10.2021)
Downdetector назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за 17 лет
Downdetector заявил, что это крупнейший cбой за время работы Facebook