https://ria.ru/20211005/dtp-1753251167.html

В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок

В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок - РИА Новости, 05.10.2021

В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок

Взрослый и ребенок погибли при столкновении трех машин в Волгограде, также пострадали еще один мужчина и мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:48

2021-10-05T20:48

2021-10-05T20:48

происшествия

волгоградская область

волгоград

ford motor

авто

lada largus

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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Взрослый и ребенок погибли при столкновении трех машин в Волгограде, также пострадали еще один мужчина и мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации полиции, во вторник около 19.00 в Волгограде водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Kuga, затем в них врезался Lada Largus."В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажир - мальчик, 11 лет (находился на переднем сиденье). Пострадали пассажир автомобиля ВАЗ-2115 - девятилетний мальчик (в тяжёлом состоянии) и водитель автомобиля Ford", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20211005/smert-1753157493.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, ford motor, авто, lada largus