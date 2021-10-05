https://ria.ru/20211005/dtp-1753251167.html
В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок
В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок - РИА Новости, 05.10.2021
В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок
Взрослый и ребенок погибли при столкновении трех машин в Волгограде, также пострадали еще один мужчина и мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:48
2021-10-05T20:48
2021-10-05T20:48
происшествия
волгоградская область
волгоград
ford motor
авто
lada largus
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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Взрослый и ребенок погибли при столкновении трех машин в Волгограде, также пострадали еще один мужчина и мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации полиции, во вторник около 19.00 в Волгограде водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Kuga, затем в них врезался Lada Largus."В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажир - мальчик, 11 лет (находился на переднем сиденье). Пострадали пассажир автомобиля ВАЗ-2115 - девятилетний мальчик (в тяжёлом состоянии) и водитель автомобиля Ford", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20211005/smert-1753157493.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, волгоград, ford motor, авто, lada largus
В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок
В Волгограде погибли взрослый человек и ребенок при столкновении трех автомобилей