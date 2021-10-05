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Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью
Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью - РИА Новости, 05.10.2021
Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью
Член комитета по международным делам Госдумы VII созыва Елена Панина, комментируя РИА Новости заявление министра обороны Польши, обвинившего Россию в ухудшении... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:21
2021-10-05T17:21
в мире
варшава
европа
елена панина
нато
госдума рф
северный поток — 2
мариуш блащак
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Член комитета по международным делам Госдумы VII созыва Елена Панина, комментируя РИА Новости заявление министра обороны Польши, обвинившего Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе, переадресовала данное обвинение Варшаве, отметив, закупки Польшей наступательных вооружений.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе."На самом деле сегодня не Россия, а именно Польша наносит реальный ущерб безопасности Европы, в особенности в энергетической сфере. Ведь именно блокирование "Северного потока-2", в котором польские власти принимали самое активное участие, стало причиной драматической ситуации на европейском газовом рынке", - заявила Панина.По ее мнению, заявление Блащака вызвано стремлением официальной Варшавы что-либо предпринять на фоне растущего раздражения политикой Польши со стороны крупнейших государств ЕС."Всякий раз, когда это раздражение достигает критической точки, польские власти начинают на новый лад петь старые песни о "российской угрозе"… Блащак повторяет избитые пропагандистские штампы, когда укрепление Россией своих границ объявляется "наращиванием военной мощи у границ НАТО". Особенно цинично все это звучит на фоне ... закупки Польшей наступательных вооружений вроде ударных турецких беспилотников", - отметила Панина.
https://ria.ru/20210930/nastuplenie-1752442463.html
https://ria.ru/20210920/strashno-1751042690.html
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в мире, варшава, европа, елена панина, нато, госдума рф, северный поток — 2, мариуш блащак, россия
17:21 05.10.2021
 
Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью

Депутат Госдумы Панина: именно Польша наносит реальный ущерб безопасности Европы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Государственной Думы Елена Панина - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Член комитета по международным делам Госдумы VII созыва Елена Панина, комментируя РИА Новости заявление министра обороны Польши, обвинившего Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе, переадресовала данное обвинение Варшаве, отметив, закупки Польшей наступательных вооружений.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе.
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"На самом деле сегодня не Россия, а именно Польша наносит реальный ущерб безопасности Европы, в особенности в энергетической сфере. Ведь именно блокирование "Северного потока-2", в котором польские власти принимали самое активное участие, стало причиной драматической ситуации на европейском газовом рынке", - заявила Панина.
По ее мнению, заявление Блащака вызвано стремлением официальной Варшавы что-либо предпринять на фоне растущего раздражения политикой Польши со стороны крупнейших государств ЕС.
"Всякий раз, когда это раздражение достигает критической точки, польские власти начинают на новый лад петь старые песни о "российской угрозе"… Блащак повторяет избитые пропагандистские штампы, когда укрепление Россией своих границ объявляется "наращиванием военной мощи у границ НАТО". Особенно цинично все это звучит на фоне ... закупки Польшей наступательных вооружений вроде ударных турецких беспилотников", - отметила Панина.
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В миреВаршаваЕвропаЕлена ПанинаНАТОГосдума РФСеверный поток — 2Мариуш БлащакРоссия
 
 
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