https://ria.ru/20211005/bezopasnost-1753217944.html

Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью

Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью - РИА Новости, 05.10.2021

Депутат ответила на заявления Польши об ухудшении ситуации с безопасностью

Член комитета по международным делам Госдумы VII созыва Елена Панина, комментируя РИА Новости заявление министра обороны Польши, обвинившего Россию в ухудшении... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:21

2021-10-05T17:21

2021-10-05T17:21

в мире

варшава

европа

елена панина

нато

госдума рф

северный поток — 2

мариуш блащак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Член комитета по международным делам Госдумы VII созыва Елена Панина, комментируя РИА Новости заявление министра обороны Польши, обвинившего Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе, переадресовала данное обвинение Варшаве, отметив, закупки Польшей наступательных вооружений.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе."На самом деле сегодня не Россия, а именно Польша наносит реальный ущерб безопасности Европы, в особенности в энергетической сфере. Ведь именно блокирование "Северного потока-2", в котором польские власти принимали самое активное участие, стало причиной драматической ситуации на европейском газовом рынке", - заявила Панина.По ее мнению, заявление Блащака вызвано стремлением официальной Варшавы что-либо предпринять на фоне растущего раздражения политикой Польши со стороны крупнейших государств ЕС."Всякий раз, когда это раздражение достигает критической точки, польские власти начинают на новый лад петь старые песни о "российской угрозе"… Блащак повторяет избитые пропагандистские штампы, когда укрепление Россией своих границ объявляется "наращиванием военной мощи у границ НАТО". Особенно цинично все это звучит на фоне ... закупки Польшей наступательных вооружений вроде ударных турецких беспилотников", - отметила Панина.

https://ria.ru/20210930/nastuplenie-1752442463.html

https://ria.ru/20210920/strashno-1751042690.html

варшава

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, европа, елена панина, нато, госдума рф, северный поток — 2, мариуш блащак, россия