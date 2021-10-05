https://ria.ru/20211005/bezopasnost-1753138184.html

В Польше обвинили Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

В Польше обвинили Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе - РИА Новости, 05.10.2021

В Польше обвинили Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:49

2021-10-05T11:49

2021-10-05T11:49

в мире

европа

польша

нато

балтийское море

мариуш блащак

россия

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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе."Мы не знаем точно, каким образом будут развиваться события, но точно должны готовиться к различным сценариям, даже к таким, которые трудные и нежелательны. В Европе ситуация с безопасностью подвергается значительному ухудшению в результате политики России, которая характеризуется постоянным строительством военной мощи", - заявил Блащак в ходе Варшавского форума по безопасности."Непосредственные угрозы, применяемые во внешнеполитических отношениях, как и другие формы тестирования нашей обороноспособности, которые, к сожалению, стали новой нормальностью для окружения России. Рост военной силы в Западном военном округе, в районе Балтийского моря, также в районе Черного моря и Арктики, которому сопутствует все более продвинутый комплекс гибридных техник, приводит к все более сильным вызовам для безопасности в Европе", - добавил он.Говоря о недавно прошедших белорусско-российских стратегических военных учениях "Запад – 2021", Блащак охарактеризовал их, как "явную демонстрацию военной силы со стороны России"."Эти учения прежде всего подчеркивают сохранение возможностей для контролирования эскалации конфликта на границе, чтобы застать врасплох противника, который не будет этого ожидать, и быстро начать возможный конфликт и решительно его прекратить", - сказал польский министр.При этом он призвал все страны НАТО "вносить вклад в обеспечение общей безопасности". "Польша не только сохраняет траты на оборону на уровне 3% ВВП, но и превышает их. Мы повысим расходы на обороны на 2,5% в течение текущего десятилетия", - заявил польский министр.

https://ria.ru/20210930/nastuplenie-1752442463.html

https://ria.ru/20210920/strashno-1751042690.html

европа

польша

балтийское море

россия

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в мире, европа, польша, нато, балтийское море, мариуш блащак, россия