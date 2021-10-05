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Татарстан вошел в пятерку регионов по числу 100-балльных результатов ЕГЭ

Татарстан вошел в пятерку регионов по числу 100-балльных результатов ЕГЭ - РИА Новости, 05.10.2021

Татарстан вошел в пятерку регионов по числу 100-балльных результатов ЕГЭ

Татарстан по количеству 100-балльных результатов ЕГЭ входит в пятерку лучших регионов России, заявил президент республики Рустам Минниханов во вторник в ходе... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:56

2021-10-05T19:56

2021-10-05T19:56

общество

москва

рустам минниханов

worldskills russia

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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Татарстан по количеству 100-балльных результатов ЕГЭ входит в пятерку лучших регионов России, заявил президент республики Рустам Минниханов во вторник в ходе мероприятия, посвященного Международному дню учителя."Благодаря профессионализму и мастерству педагогов в этом году 100-балльных результатов ЕГЭ стало 257, что на 18 больше, чем в предыдущем году. По этому показателю республика входит в топ-5 лучших регионов Российской Федерации. Одиннадцать выпускников получили 100 баллов по двум предметам. На протяжении девяти лет мы входим в число призеров по итогам всероссийской олимпиады школьников, уступая только Москве и Санкт-Петербургу", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.Он подчеркнул, что республика достойно представляет страну на международных олимпиадах. Сборная Татарстана завоевала первое место в финале девятого национального чемпионата WorldSkills Russia.По словам главы республики, обеспечивать высокое качество образования, его преемственность, последовательность и непрерывность помогают развитие инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала системы образования. Минниханов отметил, что система образования в Татарстане имеет богатую историю и гармонично сочетает в себе передовые европейские, отечественные и национальные традиции, республика открыта для прогресса и уверенно смотрит в будущее."Мы гордимся достижениями наших учеников и учителей, всех педагогических коллективов. Правительство Татарстана делает все возможное для повышения статуса и престижа педагогического труда. Реализуются проекты, которые направлены на стимулирование вашего труда и привлечение в школы молодых специалистов", - добавил глава региона.Он отметил, что руководство Татарстана высоко ценит заслуги педагогов в обеспечении высокого качества образования, их весомый вклад в социальное и экономическое движение республики.

https://ria.ru/20210929/lager-1752263358.html

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общество, москва, рустам минниханов, worldskills russia, россия