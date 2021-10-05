https://ria.ru/20211005/attraktsiony-1753187148.html

Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов

Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов - РИА Новости, 05.10.2021

Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов

Власти Калининградской области планируют выделить от 20 до 50 миллионов рублей на поддержку владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, работа... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:21

2021-10-05T15:21

2021-10-05T15:21

дети

калининградская область

антон алиханов

коммерческая недвижимость

аттракционы

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КАЛИНИНГРАД, 5 окт - РИА Новости. Власти Калининградской области планируют выделить от 20 до 50 миллионов рублей на поддержку владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, работа которых приостановлена из-за эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Новые ограничительные меры были введены в Калининградской области 4 октября. Для неработающих жителей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат."В настоящее время мы прорабатываем меры поддержки для владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, которые были закрыты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией", - сказал Алиханов. Он уточнил, что в понедельник состоялась встреча министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области с представителями этих отраслей, на встрече обсуждались механизмы доведения и целевое назначение будущих субсидий."Всего на данные цели планируется выделить от 20 до 50 миллионов рублей в зависимости от потребностей бизнеса", - уточнил он."Я также обращаюсь ко всем моим коллегам – главам регионов - с просьбой поддержать по возможности малый и средний бизнес, который по сути сейчас несет самые тяжелые потери от пандемии", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753024826.html

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

калининградская область

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дети, калининградская область, антон алиханов, коммерческая недвижимость, аттракционы