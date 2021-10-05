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Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов
Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов - РИА Новости, 05.10.2021
Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов
Власти Калининградской области планируют выделить от 20 до 50 миллионов рублей на поддержку владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, работа... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:21
2021-10-05T15:21
дети
калининградская область
антон алиханов
коммерческая недвижимость
аттракционы
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КАЛИНИНГРАД, 5 окт - РИА Новости. Власти Калининградской области планируют выделить от 20 до 50 миллионов рублей на поддержку владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, работа которых приостановлена из-за эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Новые ограничительные меры были введены в Калининградской области 4 октября. Для неработающих жителей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат."В настоящее время мы прорабатываем меры поддержки для владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, которые были закрыты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией", - сказал Алиханов. Он уточнил, что в понедельник состоялась встреча министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области с представителями этих отраслей, на встрече обсуждались механизмы доведения и целевое назначение будущих субсидий."Всего на данные цели планируется выделить от 20 до 50 миллионов рублей в зависимости от потребностей бизнеса", - уточнил он."Я также обращаюсь ко всем моим коллегам – главам регионов - с просьбой поддержать по возможности малый и средний бизнес, который по сути сейчас несет самые тяжелые потери от пандемии", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753024826.html
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дети, калининградская область, антон алиханов, коммерческая недвижимость, аттракционы
15:21 05.10.2021
 
Калининградские власти поддержат владельцев аттракционов

Власти Калининградской области поддержат владельцев аттракционов, закрытых из-за COVID-19

© Фото : Администрация Липецкой областиАттракционы в Липецкой области
Аттракционы в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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КАЛИНИНГРАД, 5 окт - РИА Новости. Власти Калининградской области планируют выделить от 20 до 50 миллионов рублей на поддержку владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, работа которых приостановлена из-за эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
Новые ограничительные меры были введены в Калининградской области 4 октября. Для неработающих жителей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.
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"В настоящее время мы прорабатываем меры поддержки для владельцев детских развлекательных комнат и аттракционов, которые были закрыты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией", - сказал Алиханов. Он уточнил, что в понедельник состоялась встреча министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области с представителями этих отраслей, на встрече обсуждались механизмы доведения и целевое назначение будущих субсидий.
"Всего на данные цели планируется выделить от 20 до 50 миллионов рублей в зависимости от потребностей бизнеса", - уточнил он.
"Я также обращаюсь ко всем моим коллегам – главам регионов - с просьбой поддержать по возможности малый и средний бизнес, который по сути сейчас несет самые тяжелые потери от пандемии", - добавил губернатор.
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ДетиКалининградская областьАнтон АлихановКоммерческая недвижимостьАттракционы
 
 
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