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https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752879749.html
Зеленский унижает Запад
Зеленский унижает Запад, показав, кто в Киеве хозяин - РИА Новости, 04.10.2021
Зеленский унижает Запад
Похоже, что вслед за выживанием иностранцев из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", которое формально завершилось 21 сентября, украинская власть не прочь РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:00
2021-10-04T08:03
в мире
авторы
энергетика
украина
владимир зеленский
нафтогаз украины
министерство финансов украины
укрэнерго
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Похоже, что вслед за выживанием иностранцев из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", которое формально завершилось 21 сентября, украинская власть не прочь провернуть подобный фокус и с другими наблюдательными советами (НС) государственных компаний, которые несколько лет назад захватили иностранцы. Во всяком случае, в Киеве ходят слухи, что задача сократить до 50% количество иностранцев среди так называемых независимых членов НС была поставлена первому вице-премьеру украинского правительства Алексею Любченко. Что автоматически приведет к их меньшинству в НС с учетом наличия в них не только "независимых" членов, но и представителей государства.Отставка иностранных членов НС "Нафтогаза" с последующим увольнением иностранцев из членов правления вызвала жуткий скандал со старшими товарищами из западных столиц, который еще далек от завершения. Тем не менее, похоже, окружение президента Зеленского готово идти на дальнейшее обострение ради обеспечения собственного контроля над финансовыми потоками крупнейших государственных компаний и банков. От чего в свое время вынужден был отступиться даже сверхжадный Петр Порошенко.О феноменальных итогах работы западных "гастарбайтеров" в руководстве "Нафтогаза" мы уже рассказывали.Но и в других местах их результаты принципиально не отличаются.Яркий пример "эффективного" западного управления украинскими государственными предприятиями — "Украинская железная дорога" (УЖД). Именно с приходом западных менеджеров в НС и в правление стартовало окончательное разграбление компании, долгое время бывшей самой прибыльной в стране. После пяти лет такого руководства УЖД погрязла в долгах (кредитный портфель превышает 40 миллиардов долларов и номинирован в основном в валюте) и дефолтах. Убытки компании стали хроническими (по итогам 2020 года они составили 12 миллиардов гривен), и даже благодушно настроенное Министерство финансов Украины не видит перспектив выхода из них. Подвижной, движимый состав и путевое хозяйство изношены и продолжают деградировать, аварии на железных дорогах стали будничным явлением. Отсутствие запасов топлива и работа с колес тоже стали обычным делом. Уровень инвестиций составляет мизерные два процента от стоимости активов компании.При этом украинское руководство за счет УЖД умудряется давать политические взятки своим покровителям — например, покупая отнюдь не нужные компании американские тепловозы. А заодно иностранцы в руководстве прекрасно находят общий язык и с главным украинским олигархом Ринатом Ахметовым, обеспечивая перевозку его грузов по убыточным тарифам и так далее.За время иностранного управления на УЖД разграблен не один миллиард долларов, нередко при прямом участии "эффективных" менеджеров. В итоге компания доведена до состояния неизбежной — по сути, бесплатной — приватизации самых сладких ее кусков с перевешиванием на плечи государства содержания остального.Еще одна государственная компания, за которой пристально наблюдают иностранцы из НС, — "Укрэнерго" — в прошлом году получила 27,5 миллиарда гривен убытков. Кстати, забавно, что НС и УЖД, и "Укрэнерго" возглавляет один человек — Шевки Аджунер. Выходит, что результатом его "успешной" работы стали сразу 40 миллиардов убытков, полученных двумя компаниями.Подобным образом дела обстоят и с другими переданными в фактическое кормление иностранцам государственными активами: из десяти крупнейших государственных компаний Украины пять в прошлом году оказались убыточными. И с каждым годом ситуация с финансовым результатом их деятельности только ухудшается.Всего с учетом банков после начала так называемой реформы корпоративного управления иностранцы установили свой контроль более чем в 20 госкомпаниях. Причем контроль этот на самом деле многослойный: в НС и правлениях компаний окопались не только собственно иностранцы, но и иностранные агенты влияния — "соросята" с украинскими паспортами. Причем последние присутствуют в НС не только в качестве "независимых" членов, но и в качестве представителей государства, фактически представляя интересы других стран.Окружение Зеленского уже в полной мере проявило себя как "идейные борцы за денежные знаки" и намеревается подмять компании с наиболее существенными финансовыми потоками отнюдь не из чувства патриотизма. Но им будет сложно даже частично избавиться от иностранного господства в НС. Во-первых, в силу открытого сопротивления со стороны Запада увольнению своих "честных" и "профессиональных" менеджеров, что приведет к "рискам в управлении и нарушению практики управления, присущей Организации экономического сотрудничества и развития". Набор претензий для таких случаев уже давно стандартизирован — и его можно использовать при решении вопросов о выделении новых заимствований, что является отличным крючком для сидящей на кредитном прикорме Украины. Во-вторых, зачистить структуры от "соросят" будет ненамного легче, потому что власть Зеленского в значительной степени опирается на них. Те составляют немалую часть фракции "Слуга народа", массово внедрены в высшую исполнительную власть (особенно на среднем управленческом уровне), наконец, имеют поддержку "семипосольщины", а их хозяева в существенной степени контролируют СМИ и социальные сети.В целом логика окружения Зеленского понятна: что бы мы ни творили, Запад не откажется от нашей поддержки и определенного уровня финансирования, потому что мы являемся занозой в пятке у России. И можно согласиться с тем, что заноза эта Западу нужна. Вот только там могут прийти к выводу, что им проще и дешевле управлять данной территорией, поменяв местную колониальную администрацию на менее прожорливую.
https://ria.ru/20211003/ukraina-1752849948.html
https://ria.ru/20211001/naftogaz-1752650090.html
https://ria.ru/20210531/ukraina-1734822149.html
https://ria.ru/20210721/ukraina-1742061536.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/naglyy-zelenskiy-1752851489.html
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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в мире, авторы, энергетика, украина, владимир зеленский, нафтогаз украины, министерство финансов украины, укрэнерго
08:00 04.10.2021 (обновлено: 08:03 04.10.2021)
 

Зеленский унижает Запад, показав, кто в Киеве хозяин

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
Похоже, что вслед за выживанием иностранцев из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", которое формально завершилось 21 сентября, украинская власть не прочь провернуть подобный фокус и с другими наблюдательными советами (НС) государственных компаний, которые несколько лет назад захватили иностранцы. Во всяком случае, в Киеве ходят слухи, что задача сократить до 50% количество иностранцев среди так называемых независимых членов НС была поставлена первому вице-премьеру украинского правительства Алексею Любченко. Что автоматически приведет к их меньшинству в НС с учетом наличия в них не только "независимых" членов, но и представителей государства.
Отставка иностранных членов НС "Нафтогаза" с последующим увольнением иностранцев из членов правления вызвала жуткий скандал со старшими товарищами из западных столиц, который еще далек от завершения. Тем не менее, похоже, окружение президента Зеленского готово идти на дальнейшее обострение ради обеспечения собственного контроля над финансовыми потоками крупнейших государственных компаний и банков. От чего в свое время вынужден был отступиться даже сверхжадный Петр Порошенко.
Газораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 10:09
Украине припомнили водную блокаду Крыма из-за потери транзита газа
О феноменальных итогах работы западных "гастарбайтеров" в руководстве "Нафтогаза" мы уже рассказывали.
Но и в других местах их результаты принципиально не отличаются.
Яркий пример "эффективного" западного управления украинскими государственными предприятиями — "Украинская железная дорога" (УЖД). Именно с приходом западных менеджеров в НС и в правление стартовало окончательное разграбление компании, долгое время бывшей самой прибыльной в стране. После пяти лет такого руководства УЖД погрязла в долгах (кредитный портфель превышает 40 миллиардов долларов и номинирован в основном в валюте) и дефолтах. Убытки компании стали хроническими (по итогам 2020 года они составили 12 миллиардов гривен), и даже благодушно настроенное Министерство финансов Украины не видит перспектив выхода из них. Подвижной, движимый состав и путевое хозяйство изношены и продолжают деградировать, аварии на железных дорогах стали будничным явлением. Отсутствие запасов топлива и работа с колес тоже стали обычным делом. Уровень инвестиций составляет мизерные два процента от стоимости активов компании.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:57
"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
При этом украинское руководство за счет УЖД умудряется давать политические взятки своим покровителям — например, покупая отнюдь не нужные компании американские тепловозы. А заодно иностранцы в руководстве прекрасно находят общий язык и с главным украинским олигархом Ринатом Ахметовым, обеспечивая перевозку его грузов по убыточным тарифам и так далее.
За время иностранного управления на УЖД разграблен не один миллиард долларов, нередко при прямом участии "эффективных" менеджеров. В итоге компания доведена до состояния неизбежной — по сути, бесплатной — приватизации самых сладких ее кусков с перевешиванием на плечи государства содержания остального.
Еще одна государственная компания, за которой пристально наблюдают иностранцы из НС, — "Укрэнерго" — в прошлом году получила 27,5 миллиарда гривен убытков. Кстати, забавно, что НС и УЖД, и "Укрэнерго" возглавляет один человек — Шевки Аджунер. Выходит, что результатом его "успешной" работы стали сразу 40 миллиардов убытков, полученных двумя компаниями.
Пассажирский поезд в Карпатах - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 08:00
Украина отдала железные дороги иностранцам: история успеха
Подобным образом дела обстоят и с другими переданными в фактическое кормление иностранцам государственными активами: из десяти крупнейших государственных компаний Украины пять в прошлом году оказались убыточными. И с каждым годом ситуация с финансовым результатом их деятельности только ухудшается.
Всего с учетом банков после начала так называемой реформы корпоративного управления иностранцы установили свой контроль более чем в 20 госкомпаниях. Причем контроль этот на самом деле многослойный: в НС и правлениях компаний окопались не только собственно иностранцы, но и иностранные агенты влияния — "соросята" с украинскими паспортами. Причем последние присутствуют в НС не только в качестве "независимых" членов, но и в качестве представителей государства, фактически представляя интересы других стран.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 08:00
Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании
Окружение Зеленского уже в полной мере проявило себя как "идейные борцы за денежные знаки" и намеревается подмять компании с наиболее существенными финансовыми потоками отнюдь не из чувства патриотизма. Но им будет сложно даже частично избавиться от иностранного господства в НС. Во-первых, в силу открытого сопротивления со стороны Запада увольнению своих "честных" и "профессиональных" менеджеров, что приведет к "рискам в управлении и нарушению практики управления, присущей Организации экономического сотрудничества и развития". Набор претензий для таких случаев уже давно стандартизирован — и его можно использовать при решении вопросов о выделении новых заимствований, что является отличным крючком для сидящей на кредитном прикорме Украины. Во-вторых, зачистить структуры от "соросят" будет ненамного легче, потому что власть Зеленского в значительной степени опирается на них. Те составляют немалую часть фракции "Слуга народа", массово внедрены в высшую исполнительную власть (особенно на среднем управленческом уровне), наконец, имеют поддержку "семипосольщины", а их хозяева в существенной степени контролируют СМИ и социальные сети.
В целом логика окружения Зеленского понятна: что бы мы ни творили, Запад не откажется от нашей поддержки и определенного уровня финансирования, потому что мы являемся занозой в пятке у России. И можно согласиться с тем, что заноза эта Западу нужна. Вот только там могут прийти к выводу, что им проще и дешевле управлять данной территорией, поменяв местную колониальную администрацию на менее прожорливую.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 10:21В мире
Зеленский заявил об успехах "наглой" политики Украины
 
В миреАвторыэнергетикаУкраинаВладимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныМинистерство финансов УкраиныУкрэнерго
 
 
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