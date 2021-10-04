https://ria.ru/20211004/yavlinskiy-1752961081.html

В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку

В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку - РИА Новости, 04.10.2021

В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся домой после перенесенной на прошлой неделе операции на сердце, его состояние не вызывает опасений,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:52

2021-10-04T11:52

2021-10-04T12:13

яблоко

политика

григорий явлинский

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся домой после перенесенной на прошлой неделе операции на сердце, его состояние не вызывает опасений, сообщил РИА Новости источник в партии. Ранее Явлинский в своих социальных сетях сообщил, что успешно перенес операцию на сердце в одной из московских больниц."Действительно, Григорий Алексеевич сейчас дома, восстанавливается. На данный момент информация положительная, все нормально. В общем, опасений каких-то нет. Какого-то ухудшения состояния нет", - сообщил источник в партии."В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и удовлетворительным состоянием Григория Явлинского его выписали из больницы. В ближайшее время он вернется к работе", - сказал руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.

https://ria.ru/20210927/yavlinskiy-1751972516.html

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яблоко, политика, григорий явлинский, москва, здоровье - общество