https://ria.ru/20211004/yavlinskiy-1752961081.html
В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку
В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку - РИА Новости, 04.10.2021
В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся домой после перенесенной на прошлой неделе операции на сердце, его состояние не вызывает опасений,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:52
2021-10-04T11:52
2021-10-04T12:13
яблоко
политика
григорий явлинский
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся домой после перенесенной на прошлой неделе операции на сердце, его состояние не вызывает опасений, сообщил РИА Новости источник в партии. Ранее Явлинский в своих социальных сетях сообщил, что успешно перенес операцию на сердце в одной из московских больниц."Действительно, Григорий Алексеевич сейчас дома, восстанавливается. На данный момент информация положительная, все нормально. В общем, опасений каких-то нет. Какого-то ухудшения состояния нет", - сообщил источник в партии."В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и удовлетворительным состоянием Григория Явлинского его выписали из больницы. В ближайшее время он вернется к работе", - сказал руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.
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яблоко, политика, григорий явлинский, москва, здоровье - общество
11:52 04.10.2021 (обновлено: 12:13 04.10.2021)
В "Яблоке" заявили, что Явлинский идет на поправку
Источник в "Яблоке": Явлинский восстанавливается дома после операции на сердце