https://ria.ru/20211004/vostochnyy-1752954989.html

В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям

В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям - РИА Новости, 04.10.2021

В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям

Экс-замглавы "Спецстроя" Александр Мордовец и подкупивший его бизнесмен Олег Щуров так и не признали вину, но угрожали свидетелям и намеревались подкупить... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:28

2021-10-04T11:28

2021-10-04T15:54

происшествия

москва

восточный (космодром)

александр мордовец

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-замглавы "Спецстроя" Александр Мордовец и подкупивший его бизнесмен Олег Щуров так и не признали вину, но угрожали свидетелям и намеревались подкупить одного из них, рассказал РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК России Денис Козловцев."В адрес свидетелей неоднократно поступали угрозы в отношении их самих и их близких родственников, неизвестные лица пытались проникнуть в квартиры свидетелей. Также фигуранты пытались подкупить свидетеля", — сказал он в интервью РИА Новости.По его словам, фигуранты хотели, чтобы свидетель изменил показания и скрылся от правоохранителей. За это ему обещали, что его родные не будут в этот период ни в чем нуждаться."Подобная активность заставила следственные органы применить в отношении этого свидетеля соответствующие меры защиты, а в отношении Александра Мордовца избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — добавил Козловцев.В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями. Второй фигурант этого дела, ранее судимый Щуров, получил 13 лет.Строительный бизнесмен Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за "помощь" в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство.Получив денежные и товарные авансы, строительная организация их не отработала, в итоге была признана банкротом, а государство получило ущерб в 120 миллионов рублей.Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым >>

https://ria.ru/20201208/vostochnyy-1588297680.html

https://ria.ru/20201125/arest-1586295899.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, восточный (космодром), александр мордовец