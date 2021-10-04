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https://ria.ru/20211004/vostochnyy-1752954989.html
В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям
В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям - РИА Новости, 04.10.2021
В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям
Экс-замглавы "Спецстроя" Александр Мордовец и подкупивший его бизнесмен Олег Щуров так и не признали вину, но угрожали свидетелям и намеревались подкупить... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:28
2021-10-04T15:54
происшествия
москва
восточный (космодром)
александр мордовец
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-замглавы "Спецстроя" Александр Мордовец и подкупивший его бизнесмен Олег Щуров так и не признали вину, но угрожали свидетелям и намеревались подкупить одного из них, рассказал РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК России Денис Козловцев."В адрес свидетелей неоднократно поступали угрозы в отношении их самих и их близких родственников, неизвестные лица пытались проникнуть в квартиры свидетелей. Также фигуранты пытались подкупить свидетеля", — сказал он в интервью РИА Новости.По его словам, фигуранты хотели, чтобы свидетель изменил показания и скрылся от правоохранителей. За это ему обещали, что его родные не будут в этот период ни в чем нуждаться."Подобная активность заставила следственные органы применить в отношении этого свидетеля соответствующие меры защиты, а в отношении Александра Мордовца избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — добавил Козловцев.В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями. Второй фигурант этого дела, ранее судимый Щуров, получил 13 лет.Строительный бизнесмен Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за "помощь" в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство.Получив денежные и товарные авансы, строительная организация их не отработала, в итоге была признана банкротом, а государство получило ущерб в 120 миллионов рублей.Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым &gt;&gt;
https://ria.ru/20201208/vostochnyy-1588297680.html
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происшествия, москва, восточный (космодром), александр мордовец
11:28 04.10.2021 (обновлено: 15:54 04.10.2021)
 
В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям

Старший следователь Козловцев: фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-замглавы "Спецстроя" Александр Мордовец и подкупивший его бизнесмен Олег Щуров так и не признали вину, но угрожали свидетелям и намеревались подкупить одного из них, рассказал РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК России Денис Козловцев.
"В адрес свидетелей неоднократно поступали угрозы в отношении их самих и их близких родственников, неизвестные лица пытались проникнуть в квартиры свидетелей. Также фигуранты пытались подкупить свидетеля", — сказал он в интервью РИА Новости.
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По его словам, фигуранты хотели, чтобы свидетель изменил показания и скрылся от правоохранителей. За это ему обещали, что его родные не будут в этот период ни в чем нуждаться.
"Подобная активность заставила следственные органы применить в отношении этого свидетеля соответствующие меры защиты, а в отношении Александра Мордовца избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — добавил Козловцев.
В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями. Второй фигурант этого дела, ранее судимый Щуров, получил 13 лет.
Строительный бизнесмен Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за "помощь" в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство.
Получив денежные и товарные авансы, строительная организация их не отработала, в итоге была признана банкротом, а государство получило ущерб в 120 миллионов рублей.
Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым >>
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