https://ria.ru/20211004/kozlovtsev-1752671672.html

Денис Козловцев: похищенные на "Восточном" деньги зарыли в землю

Денис Козловцев: похищенные на "Восточном" деньги зарыли в землю - РИА Новости, 04.10.2021

Денис Козловцев: похищенные на "Восточном" деньги зарыли в землю

Пятого октября Мосгорсуд в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении экс-замдиректора Спецстроя России, бывшего "главного строителя"... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:00

2021-10-04T12:00

2021-10-04T12:00

интервью

следственный комитет россии (ск рф)

александр мордовец

спецстрой

денис козловцев

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Пятого октября Мосгорсуд в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении экс-замдиректора Спецстроя России, бывшего "главного строителя" космодрома "Восточный" Александра Мордовца, которого приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима, и ранее судимого экс-гендиректора ООО "Строймонолит-14" Олега Щурова, получившего 13 лет колонии строгого режима. Фигуранты, по решению суда, также должны возместить ущерб, причиненный государству, в размере 120 миллионов рублей. Мордовец, помимо прочего, лишен еще и воинского звания. Фабула уголовного дела заключается в том, что бывший "главный строитель" космодрома неоднократно получал от Щурова взятки – их сумма превысила 32 миллиона рублей. Мордовец за "дань" помогал организации Щурова в заключении контрактов на строительство космических объектов. Подробности хитроумных схем хищения в прямом смысле космического бюджета со стройки "Восточного" в интервью корреспонденту РИА Новости Дарине Хануне раскрыл руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК РФ подполковник юстиции Денис Козловцев.– Денис Михайлович, расскажите, с чего началось расследование этого уголовного дела?– Все началось в 2017 году, когда в Главное военное следственное управление СК России поступили соответствующие материалы. Учитывая чрезвычайную важность объекта строительства, а также должностное положение Александра Мордовца (с июня 2013 года по апрель 2017 года он являлся членом, а в последующем заместителем председателя межведомственной комиссии по координации работ, связанных с созданием космодрома "Восточный", полномочным представителем Спецстроя России на объектах строительства космодрома, а также начальником оперативного штаба Спецстроя России по строительству "Восточного"), проведение доследственной проверки было поручено следователям центрального аппарата.Мы установили, что в октябре 2011 года Щуров создал ООО "Строймонолит-14", уставной капитал которого составлял всего 10 тысяч рублей, возложив на себя обязанности главного бухгалтера и генерального директора одновременно. С 2014 года эта неприметная и ничем особо не выдающаяся организация заключала со структурными подразделениями Спецстроя России многомиллионные договоры на производство работ по строительству космодрома "Восточный". В период проведения нами доследственной проверки Арбитражный суд Хабаровского края установил, что при исполнении одного из таких договоров ООО "Строймонолит-14" необоснованно обогатилось на сумму свыше 101 миллиона рублей. Получая объяснения от должностных лиц ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России", которому и был причинен этот ущерб, мы получили информацию о том, что данный госконтракт заключен с нарушением порядка, установленного российским законодательством, по личному указанию Александра Мордовца.– Может, он не смог устоять против харизмы Щурова и поэтому помогал ему?– Возможно, он и обладает этим качеством. Один из свидетелей, например, рассказал о том, как Щуров, приехав на стройку в сопровождении двух машин охраны и увидев, что рабочие не успевают уложить бетон, снял пиджак, надел сапоги и в белой рубашке вместе с ними приступил к приему бетона. Или, к примеру, по завершении корпоративного праздника он мог за свой счет пригласить всех желающих продолжить досуг. В качестве своеобразного дивиденда от этого он получал доверие людей, что позволяло ему привлекать своих подчиненных в качестве соучредителей создаваемых им коммерческих обществ и даже поручителей по кредитам. Но вполне очевидно, что долго на одной харизме не продержишься.Было установлено, что в ходе выполнения договора, заключенного с ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России", гендиректором ООО "Строймонолит-14" похищено свыше 38 миллионов рублей. Данные выводы в последующем подтвердило решение Мещанского районного суда города Москвы.Однако, больше всего нам прояснил приговор Свободненского городского суда Амурской области. Как следовало из него, Щуров совершил растрату более 37,6 миллиона рублей, полученных в качестве аванса от ФГУП "ГУСС Дальспецстрой" при Спецстрое России". Суд установил, что указанные денежные средства он в качестве займа выдал себе, своей сестре и жене, а также двум работникам ООО "Строймонолит-14", в том числе заместителю генерального директора этого общества Сергею Мордовцу, который является старшим братом Александра Мордовца.– Получается, что они были знакомы?– Щуров подружился с братьями Мордовцами еще в 90-х годах во время обучения в Военной инженерно-космической Краснознаменной академии имени А.Ф. Можайского. Со временем Александр Мордовец стал крестным отцом сына Щурова.Что же касается Сергея Мордовца, то он с декабря 2011 года по апрель 2015 года официально занимал должность заместителя генерального директора ООО "Строймонолит-14" и вплоть до 15 декабря 2017 года (когда суд признал данную организацию банкротом) принимал активное и непосредственное участие в его руководстве, регулярно получая за это деньги, используя служебный автомобиль и даже оплачивая за счет средств организации услуги сотовой связи не только себе, но также жене и сыну.– И что эта информация дала следствию?– Это позволило нам выдвинуть версию о даче Щуровым и получении Александром Мордовцом взяток за подписание, исполнение и оплату договоров поставки и подряда на строительство космодрома "Восточный". Для ее проверки в разработку были взяты лица, начиная со школьных и курсантских друзей и заканчивая вахтовыми рабочими. С последними, например, следователи работали несколько месяцев, проживая в вахтовом городке, когда температура порой опускалась ниже минус 40 градусов.Определенная сложность в расследовании данного преступления также заключалась в том, что во время передачи взятки никого с поличным не задерживали, расследуемым событиям было больше трех лет, что существенно ограничивало следственные и оперативные возможности. Часть документов, отражающих деятельность ООО "Строймонолит-14", отсутствовала, большинство людей официально не были трудоустроены, после окончания работы многие из них разъехались по стране.Для розыска первичной финансово-хозяйственной и строительной документации ООО "Строймонолит-14" следователи и оперативные сотрудники приступили к нескончаемым обыскам и допросам свидетелей. Никто из допрошенных работников этой коммерческой организации не знал, где находится бухгалтерская документация и кто фактически является ее главным бухгалтером. Возложение Щуровым на себя обязанностей по этой должности скорее всего преследовало цель сокрытия бухгалтерии от контрагентов-кредиторов и правоохранительных органов.Спустя 5-6 месяцев скрупулезной работы были получены доказательства передачи взятки Щуровым Мордовцу. В последующем выявлены все обстоятельства совершения преступления: место, время, способы, суммы, посредники, свидетели и многое другое.– Есть ли какие-нибудь интересные подробности?– Один из таксистов показал, что, когда он забирал Александра Мордовца от дачного участка его родственников, расположенного во Владимирской области, обратил внимание на грязь под ногтями пассажира. Поймав его взгляд, Мордовец смутился и сообщил, что помогал выкопать картошку, но прозвучало это, по его словам, не совсем убедительно. В дальнейшем на вышеуказанном участке в подполье на глубине один метр был обнаружен большой забетонированный сейф. На его извлечение и вскрытие мы потратили уйму времени, но, увы, он был пуст. В последующем были обнаружены еще два сейфа, из которых изъяли 2,8 тысячи долларов США и 1,1 тысячи евро.– А что со взятками? Удалось установить их получение?– Нам удалось раскрыть и доказать 12 случаев передачи Мордовцу в Москве, Московской и Владимирской областях как лично Щуровым, так и через посредников, от 1,5 до 5 миллионов рублей. Общая сумма полученной им взятки составила порядка 32 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что ООО "Строймонолит-14" на протяжении трех лет оплачивало услуги мобильной связи Мордовца, израсходовав на это порядка 400 тысяч рублей.– Кто был свидетелями при даче взяток?– Личные водители осужденных, жена Щурова, а также отец, жена и близкая знакомая Мордовца. Последней он передавал деньги на сохранение, а в подходящий момент забирал.– Было ли что-то изъято у Мордовца в ходе следствия?– Да, были обнаружены и арестованы свыше 13 миллионов рублей, а также трехкомнатная квартира в городе Владимире общей площадью 95 квадратных метров.– Что в итоге стало со "Строймонолит-14"?– На момент возбуждения уголовного дела ООО "Строймонолит-14" уже существовало только на бумаге. К нему были поданы 30 исковых заявлений. По итогам их рассмотрения Арбитражный суд города Москвы признал данную организацию банкротом. Общая сумма нереализованных требований кредиторов составила более 477,7 миллиона рублей. Из указанной суммы свыше 190 миллионов рублей составила задолженность государству в лице Спецстроя России.– Скажите, Мордовец признал свою вину в содеянном?– Ни в ходе предварительного следствия, ни на суде он не признал себя виновным. Более того, предпринимались попытки активного противодействия следствию. В адрес свидетелей неоднократно поступали угрозы в отношении их самих и их близких родственников, неизвестные лица пытались проникнуть в квартиры свидетелей. Также фигуранты пытались подкупить свидетеля.– Для чего? О чем его просили?– Его просили изменить показания и скрыться от правоохранительных органов, обещая, что его родные не будут в этот период ни в чем нуждаться. Подобная активность заставила следственные органы применить в отношении этого свидетеля соответствующие меры защиты, а в отношении Александра Мордовца избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.О противодействии следствию и нарушении режима содержания красноречиво свидетельствует и тот факт, что Мордовец попытался пронести в СИЗО мобильный телефон, за что был помещен в карцер.– Можно ли предполагать, что это не единственные преступления, которые есть за плечами Мордовца и Щурова?– При расследовании уголовного дела нами были выявлены факты обналичивания денежных средств, которые использовал Щуров при ведении своей хозяйственной деятельности, а также при даче взяток Мордовцу. При этом все свидетели, "обнальщики" и бухгалтера дали соответствующие показания. Кроме того, нами была обнаружена обнальная площадка, где прошли обыски, были найдены паспорта и несколько печатей. Выделенные нами материалы уголовного дела были направлены по подследственности.– Завершая нашу беседу, Денис Михайлович, скажите, чего вы ждете от рассмотрения этого уголовного дела в суде апелляционной инстанции?– Мы надеемся, что суд поставит точку в этом деле. На данном этапе сторона защиты делает все, чтобы затянуть вступление приговора в законную силу. Подсудимые и адвокаты присутствовали на всех судебных заседаниях, вели собственную аудиозапись процесса, а после вынесения приговора заявили ходатайство с просьбой прослушать записи всех судебных заседаний. Учитывая, что уголовное дело рассматривалось судом более года, и на это ушло значительное время.

https://ria.ru/20210830/vostochnyy-1747783987.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/korruptsiya-1746572386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/korruptsiya-1746004607.html

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, следственный комитет россии (ск рф), александр мордовец, спецстрой, денис козловцев