https://ria.ru/20211004/vkontakte-1753075581.html

"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно

"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно - РИА Новости, 04.10.2021

"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно

Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:23

2021-10-04T21:23

2021-10-04T23:49

технологии

вконтакте

twitter

испания

сша

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей."Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают - сбоев или других проблем нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе "Одноклассников" сообщили, что видят рост активности в использовании сервисов соцсети и не наблюдают никаких проблем, все продукты работают и доступны пользователям.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.

https://ria.ru/20211004/sayt-1753075153.html

испания

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, вконтакте, twitter, испания, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, одноклассники, глобальный сбой в работе соцсетей