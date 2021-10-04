Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/vkontakte-1753075581.html
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно - РИА Новости, 04.10.2021
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно
Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:23
2021-10-04T23:49
технологии
вконтакте
twitter
испания
сша
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053879_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_0b09479b05c411f281fecbe34d538d96.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей."Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают - сбоев или других проблем нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе "Одноклассников" сообщили, что видят рост активности в использовании сервисов соцсети и не наблюдают никаких проблем, все продукты работают и доступны пользователям.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211004/sayt-1753075153.html
испания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053879_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_15ee4e222d1bd97a3360f20786e440ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, вконтакте, twitter, испания, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, одноклассники, глобальный сбой в работе соцсетей
21:23 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно

Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей.
"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают - сбоев или других проблем нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе "Одноклассников" сообщили, что видят рост активности в использовании сервисов соцсети и не наблюдают никаких проблем, все продукты работают и доступны пользователям.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.
Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 21:16
Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев
 
ТехнологииВКонтактеTwitterИспанияСШАWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookРоссияОдноклассникиГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния