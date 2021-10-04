https://ria.ru/20211004/vkontakte-1753075581.html
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно - РИА Новости, 04.10.2021
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно
Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:23
2021-10-04T21:23
2021-10-04T23:49
технологии
вконтакте
twitter
испания
сша
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службах социальных сетей."Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают - сбоев или других проблем нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе "Одноклассников" сообщили, что видят рост активности в использовании сервисов соцсети и не наблюдают никаких проблем, все продукты работают и доступны пользователям.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211004/sayt-1753075153.html
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РИА Новости
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технологии, вконтакте, twitter, испания, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, одноклассники, глобальный сбой в работе соцсетей
21:23 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что все сервисы работают штатно
Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально