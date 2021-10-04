https://ria.ru/20211004/utechka-1753080331.html

СМИ сообщили об утечке данных полутора миллиардов пользователей Facebook

СМИ сообщили об утечке данных полутора миллиардов пользователей Facebook - РИА Новости, 04.10.2021

СМИ сообщили об утечке данных полутора миллиардов пользователей Facebook

Данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает интернет-издание Privacy Affairs. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:11

2021-10-04T22:11

2021-10-04T23:49

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает интернет-издание Privacy Affairs.По пока неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.Издание напоминает, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, как пишет портал, база выставлена на продажу. Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей пишет, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов. Издание отмечает что это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook.От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.

https://ria.ru/20211004/tsukerberg-1753080572.html

https://ria.ru/20210825/vzlom-1747126477.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, сша, италия, франция, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей