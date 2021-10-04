https://ria.ru/20211004/tsay-1752924775.html

СМИ сообщили, что сооснователь Alibaba фигурирует в "досье Пандоры"

СМИ сообщили, что сооснователь Alibaba фигурирует в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

СМИ сообщили, что сооснователь Alibaba фигурирует в "досье Пандоры"

Сооснователь китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джозеф Цай фигурирует в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T06:48

2021-10-04T06:48

2021-10-04T06:48

экономика

справки

джордж сорос

alibaba group

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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Сооснователь китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джозеф Цай фигурирует в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в связи с якобы контролируемой им сетью офшорных фирм, пишет канадская Toronto Star.Состояние канадца тайваньского происхождения, занимающего пост вице-президента Alibaba Group, на март 2021 года оценивалось Forbes в 9,1 миллиарда долларов. В последние годы он стал довольно заметной фигурой в деловом мире, особенно после недавних покупок американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets и пентхауса на Манхэттене за 157 миллионов долларов.Издание пишет, что в "досье Пандоры" подробно описывается предполагаемый контроль Джозефа Цая над целой сетью офшорных фирм, а сам он фигурирует как директор или акционер по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.Несмотря на то, что Джозеф Цай является вторым по величине акционером Alibaba, как гражданину Канады, ему не разрешается напрямую инвестировать в китайскую фирму, поскольку КНР ограничивает прямые иностранные инвестиции в технологии, СМИ и другие секторы. При этом, как отметила заведующая кафедрой бизнеса и экономики Китая Вюрцбургского университета в Германии Дорис Фишер, Цай может владеть акциями Alibaba в ее дочерних компаниях, зарегистрированных в налоговых убежищах.Издание пишет, что Alibaba входит в число многих китайских предприятий, создавших холдинговые компании в налоговых убежищах через корпоративную структуру, известную как "предприятия с переменной долей участия (VIE)", которая стала своего рода "черным ходом", позволяющим иностранцам инвестировать в китайские компании. Структура VIE попадает в серую правовую зону в Китае.Фишер, ознакомившись с обнародованными документами, заявила изданию, что они позволяют по-новому взглянуть на важную роль, которую Цай сыграл в построении сложной офшорной бизнес-структуры, лежащей в основе Alibaba.Среди компаний значится MFG Limited, которая была зарегистрирована на Виргинских островах в 1999 году - в том же году, что и Alibaba Group. Корпоративные бухгалтерские документы подробно описывают, как Цай использовал MFG для хранения миллионов акций Alibaba, которые перемещались через сеть связанных с ним офшорных фирм и физических лиц.Например, 15 декабря 2003 года Цай передал более трех миллионов акций Alibaba от MFG Limited в качестве "подарка" другой компании с Виргинских островов, PMH Holding, а два года спустя он был назначен единственным директором PMH Holding. Спустя пять лет, в 2010 году, MFG Limited приобрела примерно такое же количество акций у PMH Holding.Издание пишет, что хотя цель подобной перетасовки активов между двумя офшорными компаниями неясна, миллионы акций, выпущенных MFG Limited бесплатно, могли быть использованы для компенсации тем, кто работал в компании, включая самого Цая.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211004/pandora-1752920741.html

https://ria.ru/20211004/neft-1752918887.html

https://ria.ru/20211004/nedvizhimost-1752918220.html

https://ria.ru/20211003/snouden-1752912565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, справки, джордж сорос, alibaba group